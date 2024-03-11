عرض غريب لإنقاذ بوغبا

وأضافت "توتو سبورت" أنه تم تقديم عرض روسي لبوغبا ليتمكن من العودة إلى اللعب في الدوري الإعلامي لكرة القدم، وهي بطولة كرة قدم روسية للفرق الإعلامية.

وهي بطولة تتكون فيها الفرق من المشاهير: المؤثرين والممثلين وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وجاء في العرض الروسي: "عزيزي بول بوغبا، يدعوك "Broke Boys FC"، أحد قادة "MFL"، إلى أن تصبح ورقة اللعب لدينا، مهاراتك حاسمة لنجاحنا، نحن هنا لنقدم لك الدعم للحفاظ على لياقتك البدنية، نقدم لك سكنًا منفصلًا، براتب قدره 1500 جنيه إسترليني والوصول إلى مركزنا الطبي الحديث".

وأضاف: "لسوء الحظ، لا يمكننا أن نقدم لك أكثر من قادة فريقنا الحاليين بسبب سياسات النادي، هنا في روسيا، لقد أصبحت بطلًا للعالم، أنا متأكد من أنك تستطيع تذكر الأيام الخوالي وإحياء حياتك المهنية، هنا، دعونا نصنع التاريخ معًا مع أطيب تمنياتي".

ولعب بوغبا 52 دقيقة فقط هذا الموسم في مشاركتين فقط في الدوري الإيطالي.

وينتهي عقد بوغبا مع يوفنتوس في 2026، ويتلقّى 8 ملايين يورو سنويًّا، ومع ذلك كان بوغبا يتلقى راتبًا قدره 4200 يورو سنويًّا خلال فترة إيقافه بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

وأوضح أن يوفنتوس قد يسعى إلى إنهاء عقد اللاعب الفرنسي من جانب واحد بعد العقوبة.