بعد موسم سيّئ.. خبر مفرح ينتظر مهاجم برشلونة
يترقب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني خبرًا مفرحًا بعد موسم سيئ قضاه مع العملاق الكتالوني.
ولم يحقق ليفاندوفسكي أي بطولة مع برشلونة هذا الموسم بعد خسارته لقب الدوري كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.
وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن دراسة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فكرة منح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية عام 2020 والتي تم حجبها بسبب عدم استكمال أغلب الدوريات الأوروبية بسبب جائحة كورونا.
وقالت الصحيفة الكتالونية، إن هناك أنباء تتردد بين الحين والآخر حول إمكانية تعويض ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية التي لم يحصل عليها عام 2021 وفاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقتئذ.
وحصل وقتذاك ميسي على الجائزة بواقع 613 صوتًا مقابل 580 صوتًا لصالح ليفاندوفسكي، بينما حل الإيطالي جورجينيو نجم وسط تشيلسي الإنجليزي آنذاك في المركز الثالث.
وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي قد يحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2020 كنوع من التعويض بحسب ما تدرسه مجلة فرانس فوتبول.
وأدلى ليفاندوفسكي بتصريحات سابقة حول شعوره بالحزن لعدم التتويج بجائزة الكرة الذهبية في أحد العامين 2020 أو 2021 وخاصة أنه كان يعيش أفضل لحظات مسيرته الكروية.
وأضاف:" سجلت 100 هدف في 85 مباراة، كنت في قمة عطائي داخل المستطيل الأخضر وتوقعت أن أتوج بالكرة الذهبية وكنت أتمنى ذلك بالطبع".
وأشار إلى أنه ليس غاضبًا بسبب ضياع الجائزة، ولكنه كان يعتقد أن بمقدوره الفوز بهذه الجائزة في أحد العامين 2020 و2021.
وبسؤاله عن تعويضه عن هذه الجائزة، رد ليفاندوفسكي وقتذاك قائلًا:" سأقبل الجائزة بالطبع ولن أشعر بأي إهانة تجاه هذا التصرف بل سيكون من دواعي شعوري بالفخر".