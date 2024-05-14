بعد موسم سيّئ.. خبر مفرح ينتظر مهاجم برشلونة

ولم يحقق ليفاندوفسكي أي بطولة مع برشلونة هذا الموسم بعد خسارته لقب الدوري كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن دراسة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فكرة منح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية عام 2020 والتي تم حجبها بسبب عدم استكمال أغلب الدوريات الأوروبية بسبب جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن هناك أنباء تتردد بين الحين والآخر حول إمكانية تعويض ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية التي لم يحصل عليها عام 2021 وفاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقتئذ.

وحصل وقتذاك ميسي على الجائزة بواقع 613 صوتًا مقابل 580 صوتًا لصالح ليفاندوفسكي، بينما حل الإيطالي جورجينيو نجم وسط تشيلسي الإنجليزي آنذاك في المركز الثالث.