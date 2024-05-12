وكيل ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع برشلونة
حسم بيني زهافي، وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، مع الفريق، في ظل عدة تقارير خرجت مؤخرًا لتؤكد إمكانية رحيل اللاعب في الموسم الصيفي المقبل.
ويدخل ليفاندوفسكي في موسمه الثالث والأخير مع الفريق الكتالوني، مع العلم أن هناك بندًا يسمح لتمديد العقد لموسم رابع إذا شارك البولندي في 55% من مباريات الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "سبورت"، فإن ليفاندوفسكي يريد الوفاء بعقده مع برشلونة، ولكن راتبه في الموسم المقبل كبير حيث يصل إلى 30 مليون يورو، والمدرب تشافي يحتاج إلى بعض التغييرات في خط الهجوم.
ورد زاهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن برشلونة، في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت": "هذا هراء وأخبار كاذبة".
وأضاف: "ليفاندوفسكي باقٍ بنسبة 100% في برشلونة الموسم المقبل".
وانضم ليفاندوفسكي في صيف 2022 من بايرن ميونخ إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع إضافات وحوافز أخرى مرتبطة بالأداء.
وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 24 هدفًا في كافة البطولات، بواقع 17 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس الملك ومثلهما في السوبر المحلي.
وقبل 4 مباريات على نهاية موسم برشلونة، يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين، خلف جيرونا الذي لعب مباراة أكثر.