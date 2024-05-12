وكيل ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع برشلونة

حسم بيني زهافي، وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، مع الفريق، في ظل عدة تقارير خرجت مؤخرًا لتؤكد إمكانية رحيل اللاعب في الموسم الصيفي المقبل.

ويدخل ليفاندوفسكي في موسمه الثالث والأخير مع الفريق الكتالوني، مع العلم أن هناك بندًا يسمح لتمديد العقد لموسم رابع إذا شارك البولندي في 55% من مباريات الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "سبورت"، فإن ليفاندوفسكي يريد الوفاء بعقده مع برشلونة، ولكن راتبه في الموسم المقبل كبير حيث يصل إلى 30 مليون يورو، والمدرب تشافي يحتاج إلى بعض التغييرات في خط الهجوم.