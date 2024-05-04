"هراء".. مقربون من ليفاندوفسكي يردون على تشافي

ردَّ مقربون من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على تصريح تشافي مدرب الفريق.

وسُئل تشافي عن مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة وجيرنا في الدوري الإسباني وأجاب مدرب برشلونة: "نحن سنقرر في نهاية الموسم".

وأثار هذا التعليق غضب حاشية ليفاندوفسكي، ونقلت عنها صحيفة "سبورت" قولهم: "هذا هراء".

ولا ينوي ليفاندوفسكي مغادرة برشلونة، كما أوضح في الفترة الأخيرة لصيحفتي "سبورت" و"بيلد".

وسجل ليفاندوفسكي 3 أهداف "هاتريك"، يوم الإثنين الماضي، في مباراة برشلونة وفالنسيا ليحقق النادي الكتالوني الفوز بنتيجة 4/2.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 16 هدفًا في الدوري الإسباني بفارق 3 أهداف عن متصدر ترتيب الليغا أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا.