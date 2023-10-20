رونالدو وميسي ما زالا في القمة رغم تقدمهما في العمر
لا يزال النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو يحافظان على مكانهما في القمة رغم تقدمهما في العمر.
وسيكمل رونالدو 39 عاما في فبراير المقبل، وأتم ميسي 36 عاما في يونيو الماضي.
ورغم مغادرتهما أوروبا يحافظ رونالدو وميسي على غزارتهما التهديفية على مستوى الأندية والمنتخبات.
وغادر رونالدو مانشستر يونايتد وانضم للنصر السعودي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، كما انضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
تميز ميسي
ويتصدر ميسي ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وسجل 3 أهداف بعد لعب 4 جولات.
وسجل ميسي هدفا على الإكوادور وهدفين على بيرو، وغاب عن التسجيل أمام باراغواي علما أنه لم يلعب للإصابة أمام بوليفيا.
ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم وحقق الفوز في أول 4 جولات ويتقدم بـ5 نقاط عن منتخبات أوروغواي والبرازيل وفنزويلا.
أما مع إنتر ميامي فشارك ميسي في 13 مباراة مع الفريق الأمريكي سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.
وجاءت مشاركات ميسي مع إنتر ميامي بواقع 5 مباريات في الدوري المحلي، ومباراة في كأس الولايات المتحدة، و7 مباريات في كأس الدوريات.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات، وصعد الفريق لنهائي كأس الولايات المتحدة لكنه خسر المباراة حيث تأثر الفريق بغياب ميسي للإصابة.
في حين فشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي.
رونالدو في القمة
كما حافظ رونالدو على تألقه مع المنتخب البرتغالي بعد انضمامه للنصر.
وسجل رونالدو 9 أهداف في 7 مباريات ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، وسجل رونالدو هدفين على كل من ليشتنشتاين ولوكسمبورغ وسلوفاكيا والبوسنة، وهدفا على آيسلندا.
وضمن منتخب البرتغال المشاركة في يورو 2024 بعدما حصد 24 نقطة من 8 مباريات حيث حقق العلامة الكاملة، مسجلا 32 هدفا وتلقى هدفين فقط.
ومنتخب البرتغال هو أكثر منتخب سجل أهدافا في تصفيات يورو 2024 وهو ثاني أقوى دفاع خلف منتخب فرنسا الذي تلقى هدفا وحيدا.
ورغم البداية المخيبة للنصر في الدوري السعودي بالخسارة في أول جولتين إلا أن رونالدو يتصدر ترتيب هدافي المسابقة بتسجيله 10 أهداف في 8 مباريات، كما صنع 5 أهداف.
وسجل رونالدو هدفا في مباراتين بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا مع النصر.
وفي أغسطس الماضي أحرز رونالدو أول لقب مع النصر بقيادة الفريق للتتويج بالبطولة العربية بتسجيله هدفيه في النهائي على الهلال، علما أن رونالدو تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.