رونالدو وميسي ما زالا في القمة رغم تقدمهما في العمر

أما مع إنتر ميامي فشارك ميسي في 13 مباراة مع الفريق الأمريكي سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.

وجاءت مشاركات ميسي مع إنتر ميامي بواقع 5 مباريات في الدوري المحلي، ومباراة في كأس الولايات المتحدة، و7 مباريات في كأس الدوريات.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات، وصعد الفريق لنهائي كأس الولايات المتحدة لكنه خسر المباراة حيث تأثر الفريق بغياب ميسي للإصابة.

في حين فشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي.