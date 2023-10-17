تقرير: ميسي يستعد لرفع "الكرة الذهبية الثامنة" في مسيرته
كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يستعد لرفع "الكرة الذهبية الثامنة" في مسيرته الكروية، وفق تسريبات خرجت من صحيفة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن منح جائزة "البالون دور".
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إنه من المتوقع أن يتوج ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023، في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تسريب الفائزين بجائزتي الذكور والإناث لعام 2023.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من صحفيي "فرانس فوتبول" المجلة المسؤولة عن منح تلك الجائزة، تواصلوا مع مميسي وأبلغوه بفوزه.
وقالت الصحيفة: "ليونيل ميسي سيفوز بالكرة الذهبية الثامنة بعد نجاحه في قيادة الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم".
وأوضحت: "فشل ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية في عام 2022، ولكن بعد قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، من المقرر أن يستعيد نجم إنتر ميامي الجائزة".
وإذا حصد ميسي الجائزة كما أشارت التسريبات، ستكون تلك المرة الأولى التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" للاعب لا يرتدي قميص أي فريق أوروبي.
ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، وانتقل في فترة الانتقالات الصيفية إلى إنتر ميامي، الناشط في الدوري الأمريكي.