برباتوف: رونالدو يمكنه مواصلة اللعب عامين أو ثلاثة
يرى ديميتار برباتوف، مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، ومنتخب البرتغال، يمكنه مواصلة اللعب لعامين أو ثلاثة.
ويبلغ كريستيانو رونالدو الذي قاد البرتغال إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية من العمر 38 عامًا.
وردَّ رونالدو، مؤخرًا، على تساؤلات حول إمكانية خوضه منافسات كأس العالم المقبلة، وهو ما ردَّ عليه بأنه ينظر إلى الأهداف القريبة أولاً في تلك المرحلة من عمره.
وتجاوز رونالدو إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليصبح أكثر من سجل أهدافًا، خلال عام 2023، حيث سجل النرويجي 39 هدفًا، بينما سجل لاعب ريال مدريد السابق 40.
وقال برباتوف في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا :"سيتوقف كريستيانو رونالدو عندما يريد التوقف، وعندما تعتني بنفسك، كما يفعل، يكون لديك فريق من حولك، وتزداد فرص لعب كرة القدم لفترة أطول من المتوقع".
وتابع :"في حالة كريستيانو، أعتقد أن لديه فرصًا للعب عامين أو 3 أعوام أخرى".
وقال رونالدو ردًا على طلب رئيس نادي بورتو له بالوصول إلى الهدف رقم 1000: "سيكون الأمر صعبًا للغاية، إذا عاملتني ساقاي جسديًا كما أعاملهما، فسنرى، علينا أن نصل إلى 900 هدف أولاً".
وتابع برباتوف حول تألق رونالدو :"سيقول الناس إنه يلعب في دوري أبطأ وليس قويًا مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذا لا يهم، إنه لا يزال يُظهر أنه قوي، وظهر ذلك من خلال أهدافه مع البرتغال أيضًا".
ووصل رونالدو من خلال هدفيه في مرمى منتخب البوسنة والهرسك إلى 857 هدفًا في مسيرته، وبالتالي تعزيز رقمه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.