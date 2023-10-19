برباتوف: رونالدو يمكنه مواصلة اللعب عامين أو ثلاثة

وتجاوز رونالدو إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ليصبح أكثر من سجل أهدافًا، خلال عام 2023، حيث سجل النرويجي 39 هدفًا، بينما سجل لاعب ريال مدريد السابق 40.

وقال برباتوف في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا :"سيتوقف كريستيانو رونالدو عندما يريد التوقف، وعندما تعتني بنفسك، كما يفعل، يكون لديك فريق من حولك، وتزداد فرص لعب كرة القدم لفترة أطول من المتوقع".

وتابع :"في حالة كريستيانو، أعتقد أن لديه فرصًا للعب عامين أو 3 أعوام أخرى".