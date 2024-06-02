أسطورة يوفنتوس يشكك في جوائز رونالدو وميسي

شكك أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس الإيطالي السابق، في جوائز البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد الكرة الذهبية.

وقال ديل بييرو، اليوم السبت، عبر شبكة (سكاي سبورتس إيطاليا) إن الإنجليزي غود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني الأحق حاليًا بالتتويج بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن بيلينغهام يقدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، مؤكدًا أن تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) سيساهم بالطبع في فوز لاعب ريال مدريد بالكرة الذهبية.