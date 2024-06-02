أسطورة يوفنتوس يشكك في جوائز رونالدو وميسي
شكك أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس الإيطالي السابق، في جوائز البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد الكرة الذهبية.
وقال ديل بييرو، اليوم السبت، عبر شبكة (سكاي سبورتس إيطاليا) إن الإنجليزي غود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني الأحق حاليًا بالتتويج بالكرة الذهبية في الموسم الحالي.
وأشار إلى أن بيلينغهام يقدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، مؤكدًا أن تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) سيساهم بالطبع في فوز لاعب ريال مدريد بالكرة الذهبية.
وأوضح أسطورة الكرة الإيطالية أنه يجب تغيير معايير الحصول على الكرة الذهبية، فالأمر لا يجب أن يكون متعلقًا بالنتائج التي يحصدها اللاعب مع فريقه أو منتخب بلاده في الموسم فقط.
وأضاف: "الأمر يجب أن يتعلق بالكفاءة الحقيقية للاعب ومستواه ومدى قدرته على مساعدة فريقه".
وواصل ديل بييرو: "يجب أن يتم الأخذ بأمور أخرى تخص اللاعب في الاعتبار، وأن لا يتم التركيز فقط عند البطولات الكبرى مثل اليورو أو كأس العالم أو غيرها من المنافسات العالمية".
وأثار ديل بييرو الجدل بتصريح مثير قال خلاله: "خرجنا من عصر شهد سيطرة ميسي ورونالدو على الجوائز، بالطبع كانا أحق بالحصول على هذه الجوائز في أوقات عديدة، ولكن في مناسبات أخرى استحق البعض التتويج بعيدًا عن ميسي ورونالدو".
وتوج ميسي بالجائزة 8 مرات آخرها عام 2023، كما فاز رونالدو بالكرة الذهبية 5 مرات آخرها عام 2017.
ولم يفز ديل بييرو من قبل بجائزة الكرة الذهبية في مشواره الكروي.