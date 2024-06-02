حل أخير.. طرد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

مجددا ودون أي مفاجأة ورغم سيطرة بروسيا دورتموند على مجريات الشوط الأول وإهدار عدة أهداف، حقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.

البطولة التي تستعصي على الجميع إلا ريال مدريد أصبحت أحداثها متوقعة بشكل غريب، ولا تتمتع بالإثارة التي كانت عليها قبل سنوات.

وفي الطريق نحو استعادة متعة دوري أبطال أوروبا، هناك مقترح ربما لن يتم تنفيذه أبدًا، لكنه الحل الأسهل لإعادة التنافس إلى البطولة الأقوى أوروبيًا مجددا.