ديل بييرو يسخر من تعليق أبوتريكة حول هدف كريستيانو رونالدو (فيديو)
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل حول الهدف الأول لمنتخب البرتغال في مرمى أوروغواي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأكد أن صاحب الهدف هو برونو فيرنانديز وليس كريستيانو رونالدو.
ومرر برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 54 كرة نحو مربع العمليات ارتقى لها النجم كريستيانو رونالدو دون أن يلمسها ودخلت مرمى حارس أوروغواي سيرجيو روشيت.
وأكد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة في تحليله للمباراة على قناة "بي إن سبورتس" أنه يصدق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولا يصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: "أصدق كريستيانو رونالدو، قال إنه لمس الكرة وهذا يعني أنه لمسها، ولا أصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم".
لكن النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس سخر من كلام النجم المصري واختلف معه حول الهدف قائلا: "أعجبني كلامه حين قال إنه يصدق كريستيانو رونالدو ولا يصدق الفيفا وأعجبتني ثقته في كريستيانو رونالدو، كلنا معجبون به، أن تصدقه ولا تصدق الفيفا هو أمر جيد للغاية لكن من خلال الصور بدا لي أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة، لكن لدينا أيضا تقنية حكم الفيديو ولدينا كل الوسائل التي من الممكن أن تثبت هل لمس الكرة أم لا ".
وأضاف النجم الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا: "بهدوء كبير نستطيع أن نقول من أحرز الهدف".
وأكد ديل بييرو أن كريستيانو رونالدو احتفل لأنه شاهد الكرة تدخل المرمى وربما اعتقد أنه لمسها لكن الأمر ليس مهما لأن البرتغال فازت.
وفازت البرتغال على أوروغواي 2-0 لتبلغ دور الـ 16 في مباراة شهدت دخول المدافع المخضرم بيبي تاريخ البرتغال حيث أصبح أكبر لاعب يمثل بلاده في نهائيات كأس العالم ويبلغ 39 سنة و 275 يوما.