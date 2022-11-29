ديل بييرو يسخر من تعليق أبوتريكة حول هدف كريستيانو رونالدو (فيديو)

وأكد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة في تحليله للمباراة على قناة "بي إن سبورتس" أنه يصدق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولا يصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: "أصدق كريستيانو رونالدو، قال إنه لمس الكرة وهذا يعني أنه لمسها، ولا أصدق الاتحاد الدولي لكرة القدم".

لكن النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس سخر من كلام النجم المصري واختلف معه حول الهدف قائلا: "أعجبني كلامه حين قال إنه يصدق كريستيانو رونالدو ولا يصدق الفيفا وأعجبتني ثقته في كريستيانو رونالدو، كلنا معجبون به، أن تصدقه ولا تصدق الفيفا هو أمر جيد للغاية لكن من خلال الصور بدا لي أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة، لكن لدينا أيضا تقنية حكم الفيديو ولدينا كل الوسائل التي من الممكن أن تثبت هل لمس الكرة أم لا ".