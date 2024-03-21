تطور حاسم في ملف أزمة أحمد رفعت الصحية

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية :"رفعت بدأ في التنفس بشكل طبيعي دون أي أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل".

ومنذ أن بدأت أزمته الصحية كان اللاعب يتنفس عبر أجهزة تنفس اصطناعي.

وتابع :"أحمد رفعت يعي الآن كل ما حوله، ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بالذاكرة في الفترة المقبلة".

وأكد طبيب الفريق المصري، نقل لاعب الزمالك السابق إلى غرفة مجهزة بجوار العناية المركزة حيث يتم مراقبة وظائف الكلى".