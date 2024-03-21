تطور حاسم في ملف أزمة أحمد رفعت الصحية
تحدث أحمد عيد، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عن تطورات حالة أحمد رفعت لاعب الفريق.
وسقط رفعت خلال مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري حيث عانى من مشاكل في القلب والرئة والكلى.
وقال عيد في تصريحات تلفزيونية :"رفعت بدأ في التنفس بشكل طبيعي دون أي أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل".
ومنذ أن بدأت أزمته الصحية كان اللاعب يتنفس عبر أجهزة تنفس اصطناعي.
وتابع :"أحمد رفعت يعي الآن كل ما حوله، ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بالذاكرة في الفترة المقبلة".
وأكد طبيب الفريق المصري، نقل لاعب الزمالك السابق إلى غرفة مجهزة بجوار العناية المركزة حيث يتم مراقبة وظائف الكلى".
وحسب التصريحات، من المقرر أن يتخذ الأطباء قرارا بشأن استمرار الغسيل التنشيطي للكلى خلال الساعات المقبلة وفقا للفحوصات الجديدة التي سيتم إجراؤها.
وواصل عيد تصريحاته :"لقد وصلنا، إلى حالة مستقرة بعد فترة من عدم الاستقرار، وننتظر فقط نتائج الكلى وجميع الأجهزة".
وأتم :" جميع أجهزة جسم اللاعب الآن في حالتها الطبيعية".