موعد استفاقة أحمد رفعت بشكل كامل

كشفت تقارير إعلامية آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، المتواجد بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد تعرضه لإصابة خطيرة الأسبوع الماضي.

وكان أحمد رفعت أثار الذعر بعد سقوطه فاقدا الوعي، خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري، يوم 11 مارس.

وقال مراسل قناة "أون تايم سبورتس" في تصريحات تلفزيونية: "أخبار اليوم جيدة جدا بشأن رفعت، الأنبوبة الحنجرية هي التي أزيلت ولكنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي، وقلت نسبة الأوكسجين التي يتلقاها من الجهاز وأيضا ما زال على جهاز الغسيل الكلوي وكل وظائف الجسم انتظمت بشكل كبير".

وأضاف: "هو ما زال متواجدا في الرعاية المركزة في انتظار المنظار الذي تم عمله للرئة، والدكتور قال لي النتيجة التي حدثت اليوم هذا أمر جيد جدا ومبشرة للغاية وكان متوقعا حدوثها خلال 5 أو 6 أيام، وهو يحصل على جرعات مخدر قوية جدا حتى لا يقاوم الأجهزة، وعائلته تدخل لتراه دقائق معدودة حتى لا يحدث له إجهاد".

وأوضح: "الفريق الطبي المعالج يتوقع استفاقة أحمد رفعت بشكل كامل خلال 48 ساعة من الآن".