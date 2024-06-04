مبابي يكشف تفاصيل أزمته مع سان جيرمان.. ويرد على رسالة رونالدو

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، تفاصيل أكثر دقة عن الأزمة التي حدثت له مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وقرار إبعاده عن التدريبات مع بداية الموسم الماضي؛ لرفضه تمديد عقده مع الفريق الفرنسي، كما وجه الشكر إلى كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بشكل خاص، بعد ترحيبه به في "الميرنغي".

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لمدة خمسة مواسم.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في معسكر منتخب فرنسا: "قبل أن نبدأ أريد قول بعض الكلمات، الجميع أصبح يعلم بالخبر، أصبحت رسميا لاعبا لريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة، إنه لشرف عظيم، أشعر بالحرية، إنه حلم أصبح حقيقة، أنا سعيد جدا ومرتاح وفخور بالوصول لهذا النادي الذي لطالما حلمت بالتواجد فيه، أنا متحمس جدا للعب لأفضل نادٍ في العالم، سأكون هنالك مع كثير من التواضع".