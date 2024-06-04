مبابي يكشف تفاصيل أزمته مع سان جيرمان.. ويرد على رسالة رونالدو
كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، تفاصيل أكثر دقة عن الأزمة التي حدثت له مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وقرار إبعاده عن التدريبات مع بداية الموسم الماضي؛ لرفضه تمديد عقده مع الفريق الفرنسي، كما وجه الشكر إلى كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بشكل خاص، بعد ترحيبه به في "الميرنغي".
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لمدة خمسة مواسم.
وقال مبابي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في معسكر منتخب فرنسا: "قبل أن نبدأ أريد قول بعض الكلمات، الجميع أصبح يعلم بالخبر، أصبحت رسميا لاعبا لريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة، إنه لشرف عظيم، أشعر بالحرية، إنه حلم أصبح حقيقة، أنا سعيد جدا ومرتاح وفخور بالوصول لهذا النادي الذي لطالما حلمت بالتواجد فيه، أنا متحمس جدا للعب لأفضل نادٍ في العالم، سأكون هنالك مع كثير من التواضع".
وأضاف: "أشكر كل من راسلني وقدم لي الدعم، وشكرا لكل من ساهم في هذا الانتقال الذي كان معقدا جدا، شكرا لكل الأشخاص في ريال مدريد الذين عملوا على الأمر، وبالخصوص الرئيس فلورينتينو بيريز، الذي كان يثق بي منذ اليوم الأول، إنه يوم كبير بالنسبة لي، لكن أنا لدي مسؤولية كبيرة كقائد للمنتخب الفرنسي، وهذا الخبر ألقى بظلاله على المنتخب".
الأزمة مع باريس سان جيرمان
وبسؤاله عن أزمته مع ناديه السابق، وهل كان لا يشعر بالسعادة، شدد مبابي: "لا أريد أن أقول إنني لم أكن سعيدا، ولكن كان هناك بعض الأشخاص والأمور جعلتني غير سعيد، لقد قالوا لي عن طريق أشخاص مشتركين، وأيضا قالوها لي مباشرة في وجهي، لقد كانت واضحة، لقد تحدثوا معي بشكل عنيف، إني لن ألعب مجددا مع الفريق الأول، لكن من أنقذني كان المدرب لويس إنريكي، والمدير الرياضي لويس كامبوس، لهذا كنت ممتنا دائما لهما".
وعن رسالة الترحيب التي تلقاها من رونالدو، أشار: "قرأت رسائل من مثلي الأعلى، كريسيتانو رونالدو، وراموس، وكاسياس، وزملائي المستقبليين، والجميع، لقد لامست قلبي. شكرًا لهم جميعًا".
وعن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024"، شدد: "في رأيي اليورو بطولة أصعب من كأس العالم، كل المنتخبات تعرف بعض عكس كأس العالم".
كما شرح مبابي لماذا يعد هذا الموسم هو الأفضل له بمسيرته، قائلا: "بالنسبة لي هذا الموسم كان جيداً.. لطالما اعتقدت بالبداية بأنني لن ألعب مطلقاً، لهذا فور لمسي للعشب فقد كان بمثابة موسم ناجح لي، بالنسبة لكم لعبت مواسم أفضل ولكن بالنسبة لي كان هذا أصعب موسم ألعبه، وبأن ألعب بالطريقة التي لعبت، لا يمكن سوى بأن أكون فخوراً بما قدمته".
وأردف: "حسب المعايير التي أضعها لنفسي صحيح بأنه موسم غير كافِ، ولكن معرفتي بما توجب عليّ بأن أتغلب عليه وأتخطاه لألعب وما توجب بأن أتحمله، أعتقد بأن هذا كان أفضل موسم بمسيرتي".
وغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي، وأربعة كؤوس فرنسية، كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.