تعليق لافت.. رونالدو يتفاعل مع انتقال مبابي إلى ريال مدريد (صورة)

وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي صورا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها مرتديا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد ويصافح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الإسباني.

وقال مبابي "الحلم أصبح حقيقة. سعيد للغاية وفخور لانضمامي لفريق أحلامي ريال مدريد.

وأضاف: "لا أحد يدرك ما أشعر به الآن في هذه اللحظة. لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير ريال مدريد. شكرا لكم على هذا الدعم المذهل".