تقارير: لويس هاميلتون سينتقل إلى فيراري

ذكرت تقارير إعلامية متعددة، اليوم الخميس، أن لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، سينتقل بشكل مفاجئ من مرسيدس إلى فيراري عام 2025، كبديل للسائق الإسباني كارلوس ساينز.

ورفض فريقا مرسيدس وفيراري التعليق على هذه التكهنات.

وقالت محطة "سكاي سبورتس"، إنه من المفهوم أن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس سيطلع الفريق على الأمر قبل الإعلان الرسمي، في وقت لاحق اليوم.

وينافس هاميلتون (39 عاما) مع مرسيدس منذ 2013، وفاز بأول ألقابه عام 2008 مع مكلارين. وينتهي عقده الحالي بنهاية العام المقبل.