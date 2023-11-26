فورمولا 1.. فرستابن يحقق انتصاره 19 بـ22 سباقا في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية

اختتم ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بتعزيز رقمه القياسي بتحقيق فوزه الـ19 في 22 سباقا وذلك في جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد.

وبهذا الفوز الذي حققه فرستابن بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين، أصبح السائق البالغ عمره 26 عاما منفردا في المركز الثالث في قائمة أنجح سائقي فورمولا 1 على مر العصور برصيد 54 انتصارا.

وأنهى سيرجيو بيريز سائق رد بول السباق في المركز الثاني لكنه حصل على عقوبة التأخير خمس ثوان بعد السباق ليبتعد عن منصة التتويج، خلف شارل لوكلير سائق فيراري وجورج راسل سائق مرسيدس.

وخرج مرسيدس من الموسم دون تحقيق أي انتصار للمرة الأولى منذ 2011 لكنه حل في المركز الثاني في الترتيب العام خلف رد بول.