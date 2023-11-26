هاميلتون قلق من هيمنة رد بول المستمرة على بطولة فورمولا 1
أبدى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات قلقه بشأن استمرار هيمنة رد بول على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مثيرا تساؤلات بشأن قدرة فريقه مرسيدس على تقليص الفارق في الموسم المقبل بعد سباقي جائزة أبوظبي الختامي، اليوم الأحد.
وعزز ماكس فرستابن سائق رد بول رقمه القياسي بعدما حقق فوزه 19 في 22 سباقا، ليصعد على منصة التتويج للمرة 21 هذا الموسم الذي هيمن عليه فريقه كما لم يفعل أي فريق من قبل.
وفاز فرستابن بالسباق بفارق 17.993 ثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب المركز الثاني، فيما قد تكون لمحة بسيطة عن طبيعة المنافسة التي تنتظرهم العام المقبل.
وأنهى مرسيدس، الذي هيمن على البطولة فيما مضى، الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام للصانعين، لكنه حصد أقل من نصف النقاط التي حققها رد بول.
وأبلغ هاميلتون تلفزيون "سكاي سبورتس" بعدما أنهى السباق تاسعا خلف زميله في الفريق جورج راسل الذي جاء ثالثا: "لم يكن عاما رائعا. ليس هناك الكثير من الإيجابيات هذا العام بصورة عامة".
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن مرسيدس سيتمكن من المنافسة على اللقب العام المقبل قال هاميلتون: "في الوقت الحالي، لا أعرف حقيقة".
وقال: "أن يفوز رد بول بفارق 17 ثانية في النهاية دون حتى أن يطوروا السيارة منذ أغسطس مثار قلق بالطبع. لكننا تعلمنا الكثير بشأن السيارة والأمر يعود للفريق الآن. يعرفون ما عليهم فعله. سنرى ما إذا كنا سنحقق المطلوب".