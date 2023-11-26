هاميلتون قلق من هيمنة رد بول المستمرة على بطولة فورمولا 1

أبدى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات قلقه بشأن استمرار هيمنة رد بول على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مثيرا تساؤلات بشأن قدرة فريقه مرسيدس على تقليص الفارق في الموسم المقبل بعد سباقي جائزة أبوظبي الختامي، اليوم الأحد.

وعزز ماكس فرستابن سائق رد بول رقمه القياسي بعدما حقق فوزه 19 في 22 سباقا، ليصعد على منصة التتويج للمرة 21 هذا الموسم الذي هيمن عليه فريقه كما لم يفعل أي فريق من قبل.

وفاز فرستابن بالسباق بفارق 17.993 ثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب المركز الثاني، فيما قد تكون لمحة بسيطة عن طبيعة المنافسة التي تنتظرهم العام المقبل.