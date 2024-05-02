صدمة كبيرة لنهضة بركان المغربي قبل مواجهة الزمالك
كشف مصدر مقرب من عمر العرجون، نجم فريق نهضة بركان المغربي موقف اللاعب من المشاركة أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان اللاعب تعرض للطرد في لقاء أبو سليم في ربع النهائي، وحصل على إيقاف لمدة مباراتين.
وتأهل نهضة بركان إلى الدور نفسه دون خوض أي دقيقة بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة العودة بعد الأزمة الأخيرة بينهما.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية في المغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه بالقاهرة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "العرجون خارج مباراتي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، تم إبلاغنا بشكل رسمي".
وتابع: "لن يشارك العرجون أمام الزمالك في الذهاب أو الإياب بعد تعرضه للطرد المباشر أمام أبوسليم، وعدم خوض لقاء اتحاد العاصمة في نصف النهائي".
وكان الزمالك تأهل إلى نهائي البطولة بعدما فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في إياب الدور نصف النهائي، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.
وكانت الآمال في نهضة بركان منعقدة على مشاركة اللاعب في النهائي باحتساب الإيقاف خلال مباراتي اتحاد العاصمة اللتين لم تلعبا.