صدمة كبيرة لنهضة بركان المغربي قبل مواجهة الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية في المغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه بالقاهرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "العرجون خارج مباراتي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، تم إبلاغنا بشكل رسمي".

وتابع: "لن يشارك العرجون أمام الزمالك في الذهاب أو الإياب بعد تعرضه للطرد المباشر أمام أبوسليم، وعدم خوض لقاء اتحاد العاصمة في نصف النهائي".