منتخب عمان يفوز على الصين تايبيه ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال
حقق منتخب عمان فوزًا كبيرًا على حساب الصين تايبيه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.
وسجل عبد الرحمن المشيفري أهداف فوز عمان الثلاثة "هاتريك" ليصعد بفريقه إلى قمة المجموعة.
وأحرز المشيفري الأهداف في الدقائق الـ31، الـ55، الـ75 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة وصل رصيد منتخب عمان إلى النقطة الـ12 محتلًّا صدارة مجموعته في التصفيات المونديالية.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (تسع مجموعات) إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا لكأس العالم، وتحصل أيضًا على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا 2027.
وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد مؤهل عبر الملحق