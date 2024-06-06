منتخب عمان يفوز على الصين تايبيه ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (تسع مجموعات) إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا لكأس العالم، وتحصل أيضًا على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا 2027.

وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد مؤهل عبر الملحق