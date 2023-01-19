منتخب العراق يتخطى عمان في مباراة ملحمية ويتوج ببطولة خليجي 25 (فيديو)

توج منتخب العراق ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا ملحميًا على نظيره العماني 3/2، بعد وقت إضافي في المباراة النهائية على استاد البصرة، التي جاءت عقب وفاة أحد المشجعين وإصابة العشرات نتيجة التدافع في محيط الملعب قبل المباراة اليوم الخميس.

وسجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية من زاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء، كانت بعيدة عن متناول إبراهيم المخيني حارس عُمان.

وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل للمنتخب العُماني عندما سدد ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح صلاح اليحيائي في الدقيقة 82، في يد الحارس العراقي جلال حسن.

لكن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم الروماني ركلة جزاء ثانية لعُمان بعد عرقلة زاهر الأغبري داخل منطقة الجزاء، ليقرر وجود تدخل قوي من آلاي فاضل، لينبري اليحيائي للكرة ويدرك التعادل لعُمان ويفرض على الفريقين خوض شوطين إضافيين.

وأعاد أمجد عطوان العراق للمقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 115، قبل أن يدرك عمر المالكي التعادل 2-2 بضربة رأس في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وبعدها بدقيقة واحدة أحرز مناف يونس هدف الفوز للعراق بضربة رأس احتاجت لمراجعة من حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.