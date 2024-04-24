نادال يثير الشكوك قبل انطلاق رولان غاروس

وأضاف نادال (37 عاما) الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أنه بعيد عن أن يكون في قمة مستواه وأنه سيلعب فقط أمام الأمريكي داروين بلانش في الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة غدا الخميس للوقوف على حالته.

وأبلغ نادال مؤتمرا صحفيا مشيرا إلى رولان غاروس "لو كنت في باريس اليوم لما خرجت للعب.. لا أعتقد أنني سأتمكن من اللعب بجاهزية بنسبة 100 بالمئة لكن من المهم أن أكون قادرا على اللعب لآخر مرة في بطولة مدريد".

وأضاف: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي أن ألعب في هذا الملعب حيث حظيت ببعض اللحظات الرائعة.. هذا لا يعني أنني سأستسلم عن فعل أي شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لا أعرف ما قد يحدث. دون محاولة إرباك أحد لا أعرف ما الذي سيحدث في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتابع: "سأقوم بالأشياء التي يجب علي القيام بها حتى أتمكن من اللعب في باريس. لو كنت قادرا على اللعب فإنني سأفعل وإن لم أستطع فلن ألعب.. سأذهب إلى باريس إذا شعرت أنني جيد بما فيه الكفاية... سأذهب إلى باريس إذا شعرت أنني قادر على المنافسة".