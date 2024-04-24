نادال يثير الشكوك قبل انطلاق رولان غاروس
قال الإسباني رافائيل نادال اليوم الأربعاء إنه غير متأكد من قدرته على المشاركة في بطولة رولان غاروس للتنس الشهر المقبل بعد أن تجاوز حاجز الألم خلال عودته من الإصابة.
وأضاف نادال (37 عاما) الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أنه بعيد عن أن يكون في قمة مستواه وأنه سيلعب فقط أمام الأمريكي داروين بلانش في الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة غدا الخميس للوقوف على حالته.
وأبلغ نادال مؤتمرا صحفيا مشيرا إلى رولان غاروس "لو كنت في باريس اليوم لما خرجت للعب.. لا أعتقد أنني سأتمكن من اللعب بجاهزية بنسبة 100 بالمئة لكن من المهم أن أكون قادرا على اللعب لآخر مرة في بطولة مدريد".
وأضاف: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي أن ألعب في هذا الملعب حيث حظيت ببعض اللحظات الرائعة.. هذا لا يعني أنني سأستسلم عن فعل أي شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لا أعرف ما قد يحدث. دون محاولة إرباك أحد لا أعرف ما الذي سيحدث في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وتابع: "سأقوم بالأشياء التي يجب علي القيام بها حتى أتمكن من اللعب في باريس. لو كنت قادرا على اللعب فإنني سأفعل وإن لم أستطع فلن ألعب.. سأذهب إلى باريس إذا شعرت أنني جيد بما فيه الكفاية... سأذهب إلى باريس إذا شعرت أنني قادر على المنافسة".
وعاد نادال، الذي قال إنه يتوقع اعتزاله بنهاية موسم 2024، للمنافسة في برزبين في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد غيابه لنحو عام واحد بسبب إصابة في الفخذ.
وبعد فوزه بأول مباراتين في البطولة، خسر نادال في مباراة من ثلاث مجموعات أمام الأسترالي جوردان تومسون في دور الثمانية.
وبدا أن المباراة الصعبة أثرت على اللاعب الإسباني الذي تأخر 1-4 في المجموعة الأخيرة، وحصل على فترة راحة طبية لتلقي العلاج في الجزء العلوي من ساقه اليسرى.
ولم يلعب نادال في أي بطولة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين حتى حقق الانتصار في بطولة برشلونة الأسبوع الماضي بفوزه على فلافيو كوبولي في الدور الأول، لكنه سقط في اليوم التالي 7-5 و6-1 أمام المصنف الرابع الأسترالي أليكس دي مينو في الدور الثاني.
وقال نادال: "أنا شخص تنافسي ومن الصعب اللعب دون أن أتمكن من تقديم أفضل ما لدي.. إذا سألتني إذا كنت سعيدا في بطولة برشلونة سأقول لا، لم أكن سعيدا.. ما يحدث هو أنه لو حاولت أن أكون سعيدا في برشلونة ربما لم أكن هنا اليوم. هذا هو الواقع".
وأضاف "لهذا السبب أريد أن أحاول اللعب في باريس وأنا أشعر بالقدرة الكافية على المنافسة بشكل جيد.. سأبذل قصارى جهدي لمحاولة تحقيق ذلك. وإذا لم يحدث ذلك فسأشعر بالرضا الشخصي والامتنان لمجرد المحاولة".
واختتم: "سنرى ما سيحدث، لكن العالم لن ينتهي إذا لم ألعب في رولان جاروس. كما أن لدي فرصة لخوض الألعاب الأولمبية أيضا".