نادال يُكيل المديح لألكاراز بعد خسارته في مباراة استعراضية
قال رافائيل نادال إن أحد الأشياء الجيدة بشأن اقترابه من نهاية مسيرته هو أنه لن يكون مضطرا لمواجهة مواطنه الإسباني كارلوس ألكاراز عدة مرات بعد خسارة اللاعب المخضرم، البالغ 37 عاما، أمام مواطنه في مباراة استعراضية في لاس فيغاس، يوم الأحد.
وأضاف نادال، الحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أن مستقبل التنس الإسباني في أيد أمينة بوجود ألكاراز، البالغ 20 عاما.
وفاز ألكاراز بالفعل بألقاب كبرى في بطولة أمريكا المفتوحة وويمبلدون، ويحتل المركز الثاني عالميا خلف نوفاك ديوكوفيتش.
وقال نادال، الذي يتوقع أن يعتزل في 2024 بعد سلسلة من الإصابات قلصت مشاركته في البطولات، "إنه أمر جيد أنني كلاعب لن أواجهه عدة مرات. كمشجع سأستمتع بمشاهدته عدة سنوات كما أتمنى.
"في إسبانيا، يجب أن نكون سعداء للغاية بوجود لاعب مثل كارلوس، إنه لاعب رائع. عمره 20 عاما فقط وفاز بالفعل بلقبين في البطولات الأربع الكبرى وببطولتين مهمتين".
وقال نادال، الذي قضى ما يقرب من عام بعيدا عن الملاعب للإصابة في عضلات الفخذ قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في بداية هذا الموسم، إنه شعر "بتحسن أكثر من المتوقع" خلال المباراة الاستعراضية.
ويلتقي نادال وألكاراز المصنف الثاني عالميا في بطولة الأساتذة في إنديان ويلز.