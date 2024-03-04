نادال يُكيل المديح لألكاراز بعد خسارته في مباراة استعراضية

قال رافائيل نادال إن أحد الأشياء الجيدة بشأن اقترابه من نهاية مسيرته هو أنه لن يكون مضطرا لمواجهة مواطنه الإسباني كارلوس ألكاراز عدة مرات بعد خسارة اللاعب المخضرم، البالغ 37 عاما، أمام مواطنه في مباراة استعراضية في لاس فيغاس، يوم الأحد.

وأضاف نادال، الحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أن مستقبل التنس الإسباني في أيد أمينة بوجود ألكاراز، البالغ 20 عاما.

وفاز ألكاراز بالفعل بألقاب كبرى في بطولة أمريكا المفتوحة وويمبلدون، ويحتل المركز الثاني عالميا خلف نوفاك ديوكوفيتش.