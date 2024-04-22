نادال يشارك في كأس ليفر للتنس مع الفريق الأوروبي
قال منظمون، اليوم الإثنين، إن النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال سيشارك ضمن الفريق الأوروبي في كأس ليفر للتنس في وقت لاحق من العام الجاري والتي ربما تكون آخر مشاركة له قبل اعتزاله اللعبة.
وعاني نادال، البالغ 37 عاما، الذي عاد للملاعب بعد غياب استمر شهرا في بطولة برشلونة المفتوحة الأسبوع الماضي، من الإصابات خلال العامين الأخيرين، وقال في وقت سابق إنه يتوقع اعتزال منافسات اللعبة بعد موسم 2024.
وستكون هذه رابع مشاركة لنادال الحائز على 22 لقبا كبيرا في كأس ليفر للفرق التي تقام على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أفضل ستة لاعبين في أوروبا في مواجهة أفضل ستة لاعبين من بقية دول العالم.
وكانت آخر مشاركة لنادال في كأس ليفر في 2022 عندما لعب إلى جانب روجر فيدرر وكانت هذه آخر مباراة للاعب السويسري المعتزل.
وقال نادال في بيان: "لدي فعلا بعض الذكريات الخاصة بمشاركاتي في كأس ليفر بما في ذلك جميع الجوانب العاطفية في لندن قبل عامين عندما لعبت إلى جانب روجر لآخر مرة.
"في هذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية أود المضي واستغلال كل فرصة تتاح لي.
"اللعب إلى جانب لاعبين آخرين هو دائما تجربة رائعة ودائما استمتعت أنا بها لأن المنافسة تكون مختلفة وممتعة. أتطلع للتوجه إلى برلين ومساعدة الفريق الأوروبي على الفوز من جديد بكأس ليفر".
وسيشارك لاعبون من قائمة أول عشرة لاعبين على العالم مثل الإسباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف ضمن الفريق الأوروبي في بطولة العام الحالي التي ستقام في برلين ما بين 20 و22 سبتمبر المقبل.
وقال بيورن بورج قائد الفريق الأوروبي في البطولة: "رافا هو بكل تأكيد أسطورة على مستوى رياضتنا وهو بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
"هذا هو عامي الأخير على رأس الفريق. ووجوده في الفريق الأوروبي هذا العام كان أحد أهدافي وأنا سعيد للغاية بقبوله دعوتي وموافقته على الانضمام إلينا في برلين".