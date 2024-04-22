نادال يشارك في كأس ليفر للتنس مع الفريق الأوروبي

قال منظمون، اليوم الإثنين، إن النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال سيشارك ضمن الفريق الأوروبي في كأس ليفر للتنس في وقت لاحق من العام الجاري والتي ربما تكون آخر مشاركة له قبل اعتزاله اللعبة.

وعاني نادال، البالغ 37 عاما، الذي عاد للملاعب بعد غياب استمر شهرا في بطولة برشلونة المفتوحة الأسبوع الماضي، من الإصابات خلال العامين الأخيرين، وقال في وقت سابق إنه يتوقع اعتزال منافسات اللعبة بعد موسم 2024.

وستكون هذه رابع مشاركة لنادال الحائز على 22 لقبا كبيرا في كأس ليفر للفرق التي تقام على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أفضل ستة لاعبين في أوروبا في مواجهة أفضل ستة لاعبين من بقية دول العالم.

وكانت آخر مشاركة لنادال في كأس ليفر في 2022 عندما لعب إلى جانب روجر فيدرر وكانت هذه آخر مباراة للاعب السويسري المعتزل.