صدام كبير بين "الرجلين القويين" في الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن حسين السيد يريد التجديد لمحمد عواد، في وقت يرغب فيه أحمد سليمان في التجديد لمحمد صبحي.

وينتهي تعاقد صبحي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في تجديد عقد حارس واحد فقط من الإثنين على أن يتم التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وأصبح محمد عواد هو الأقرب لتجديد عقده مع الزمالك، وذلك عكس رغبة أحمد سليمان الذي يعتبر المشرف الأول على فريق كرة القدم؛ ما خلق صداما وتوترا كبيرا بينه وبين حسين السيد، الذي يعد أقرب لرئيس مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب.