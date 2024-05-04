صدام كبير بين "الرجلين القويين" في الزمالك
نشب صدام كبير بين عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك اللذين يشرفان على فريق كرة القدم الأول بالنادي خلال الأيام الأخيرة.
ومنذ انتخاب مجلس إدارة الزمالك الحالي اتُخذ قرار بتعيين عضوي مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد مشرفين على كرة القدم بالنادي.
وحسب مصادر "إرم نيوز" هناك أزمة وصدام بين عضوي مجلس الإدارة حسين السيد، وأحمد سليمان، بسبب ملف التجديد لحارسي مرمى الفريق محمد صبحي، ومحمد عواد.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن حسين السيد يريد التجديد لمحمد عواد، في وقت يرغب فيه أحمد سليمان في التجديد لمحمد صبحي.
وينتهي تعاقد صبحي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.
ويرغب مجلس إدارة الزمالك في تجديد عقد حارس واحد فقط من الإثنين على أن يتم التعاقد مع حارس مرمى جديد.
وأصبح محمد عواد هو الأقرب لتجديد عقده مع الزمالك، وذلك عكس رغبة أحمد سليمان الذي يعتبر المشرف الأول على فريق كرة القدم؛ ما خلق صداما وتوترا كبيرا بينه وبين حسين السيد، الذي يعد أقرب لرئيس مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب.
وقدم صبحي وعواد موسما سيئا على مستوى حراسة المرمى، لكن الأخير بدأ يتحسن مستواه خلال المباريات الأخيرة؛ ما خلق حالة تفاؤل داخل النادي الأبيض، بإمكانية استمراره ليصبح حارسا أساسيا في السنوات القادمة.
كان الزمالك قد دخل بالفعل في مفاوضات مع بعض حراس المرمى مثل محمد بسام حارس سيراميكا كليو باترا.