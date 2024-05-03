الزمالك يُحرم من 3 نجوم في مواجهة نهضة بركان

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن حرمان الزمالك من ثلاثة من نجومه في مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسافر الزمالك لمواجهة نهضة بركان في ذهاب النهائي يوم 12 مايو في الملعب البلدي لبركان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن مصطفى شلبي والزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" خارج مواجهة نهضة بركان.

وأوضح أن شيكابالا يحتاج ستة أسابيع بسبب إصابة قوية في العضلة الأمامية، في حين أصيب الزناري بشد في العضلة الخلفية، وأشار الطبيب إلى أن إصابته قوية وسيغيب فترة ليست بالقصيرة.