الزمالك يُحرم من 3 نجوم في مواجهة نهضة بركان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن حرمان الزمالك من ثلاثة من نجومه في مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويسافر الزمالك لمواجهة نهضة بركان في ذهاب النهائي يوم 12 مايو في الملعب البلدي لبركان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.
وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن مصطفى شلبي والزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" خارج مواجهة نهضة بركان.
وأوضح أن شيكابالا يحتاج ستة أسابيع بسبب إصابة قوية في العضلة الأمامية، في حين أصيب الزناري بشد في العضلة الخلفية، وأشار الطبيب إلى أن إصابته قوية وسيغيب فترة ليست بالقصيرة.
في حين أكد طبيب الزمالك أن أحمد سيد زيزو لا يعاني من إصابة وأن الحديث عن إشراكه وهو مصاب في المباريات شائعات.
ويسعى الزمالك للتفوق على نهضة بركان والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه علما أنه نال لقب البطولة عام 2019.
وكذلك توج نهضة بركان بلقب البطولة مرتين عام 2020 و2022.
وفي 11 مباراة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي فاز الزمالك سبع مرات وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة.
وسبق أن تواجه الزمالك ونهضة بركان وكان ذلك في نهائي نسخة 2019، إذ فاز كل فريق على أرضه 1/0 قبل أن يتوج الزمالك باللقب بضربات الترجيح 5/3.