هل يتولى غاريث ساوثغيت تدريب مانشستر يونايتد؟
يعتقد غاري نيفيل وروي كين أن غاريث ساوثغيت يمكن أن يصبح مدرب مانشستر يونايتد الجديد بفضل علاقاته مع المدير الرياضي القادم دان أشورث.
ويستعد ساوثغيت لقيادة إنجلترا في أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن هناك درجة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك لساوثغيت بعد نهاية يورو 2024 مع ربط المدرب بالعمل على مستوى الأندية.
ورغم أن ساوثغيت يتمتع ببعض الخبرة كمدرب على مستوى الأندية، حيث تولى تدريب ميدلسبره في الفترة من 2006 إلى 2009، فإنه من المؤكد أنه ستكون هناك شكوك حول قدرته على التحول الآن.
وقال نيفيل: "لم أرَ ساوثغيت أبدًا كمدرب لمانشستر يونايتد، من الناحية النفسية، لم أرَ ذلك أبدًا، أستطيع أن أرى ذلك الآن، لقد جاء دان أشووث".
وأضاف: "أفكر فقط، ما الذي يتعين على إيريك تين هاغ فعله ليظل مدربًا لمانشستر يونايتد؟ لذا، على سبيل المثال، هل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي يكفي، أم أنه يحتاج إلى الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز؟".
وتابع نيفيل: "ستبدأ إنجلترا التصفيات مرة أخرى بعد شهرين من يورو 2024، لذلك سيتعين عليها تعيين مدرب جديد، وسيحتاج ساوثغيت إلى تحديد مستقبله، للحصول على نادٍ محتمل في بداية الموسم المقبل".
وأتم المدافع السابق: "لذا، أعتقد أنه إذا تم الأمر بشكل ناضج ستحتاج إنجلترا إلى تعيين مدير جديد".
وأردف: "لذا، سيتعين على إنجلترا تعيين مدرب جديد قبل يورو 2024 على الأرجح".
ووافق كين زميل نيفيل السابق في مانشستر يونايتد على هذا الرأي، وقال إنه لم يتفاجأ بالروابط بين ساوثغيت ومانشستر يونايتد نظرًا لارتباطات المدرب السابقة مع أشورث.
وأضاف كين: "يمكنني أن أرى ذلك يحدث (تعيين ساوثغيت مدربا لمانشستر يونايتد)".
وأوضح: "علاقة ساوثغيت مع دان أشورث، الذي عمل معه سابقًا" نعم، أنا لست مندهشًا من ذلك".
لكن، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنه لا يوجد ما يضمن ظهور منصب شاغر في أولد ترافورد حيث يمكن أن يحتفظ تين هاغ بمنصبه.
وعانى المدرب الهولندي من الموسم الثاني لكن مانشستر يونايتد وصل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن التتويج باللقب والحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا قد يكون كافيا لبقاء المدرب في أولد ترافورد.
في حين يعتقد أيقونة آرسنال إيان رايت أنه من غير المقبول التكهن بشأن منصب تين هاغ، وأكد أيضًا أنه من غير المناسب مناقشة مستقبل ساوثغيت أثناء تعامله مع ضغوط الاستعداد لليورو.
وقال رايت إنه يشعر بأن تين هاغ سيحصل على الوقت من جيم راتكليف، لأن لدى المدرب الهولندي "المكانة" لقيادة مانشستر يونايتد.
وقال رايت: "أنت تعلم ما هو الغريب في الأمر، عندما تستمع إلى حديث جيم راتكليف، وكيف أنه معجب بصبر آرسنال مع ميكيل أرتيتا، من الواضح أن كأس الاتحاد الإنجليزي منحه المزيد من الوقت".
وأردف: «لقد أعطاني انطباعًا بأن راتكليف سيمنح تين هاغ وقتًا، يبدو الأمر كذلك لأنه إذا كنت تتحدث عن أرتيتا والصبر، فهو معجب جدًا بالطريقة التي يتحدث بها عن ذلك".