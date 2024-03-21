هل يتولى غاريث ساوثغيت تدريب مانشستر يونايتد؟

يعتقد غاري نيفيل وروي كين أن غاريث ساوثغيت يمكن أن يصبح مدرب مانشستر يونايتد الجديد بفضل علاقاته مع المدير الرياضي القادم دان أشورث.

ويستعد ساوثغيت لقيادة إنجلترا في أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن هناك درجة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك لساوثغيت بعد نهاية يورو 2024 مع ربط المدرب بالعمل على مستوى الأندية.

ورغم أن ساوثغيت يتمتع ببعض الخبرة كمدرب على مستوى الأندية، حيث تولى تدريب ميدلسبره في الفترة من 2006 إلى 2009، فإنه من المؤكد أنه ستكون هناك شكوك حول قدرته على التحول الآن.

وقال نيفيل: "لم أرَ ساوثغيت أبدًا كمدرب لمانشستر يونايتد، من الناحية النفسية، لم أرَ ذلك أبدًا، أستطيع أن أرى ذلك الآن، لقد جاء دان أشووث".