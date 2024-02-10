الاتحاد الإنجليزي ينوي تمديد عقد غاريث ساوثغيت

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يريد تمديد عقد غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2026، بعد الكشف عن أن المدرب قد يميل إلى البقاء مع منتخب إنجلترا عقب بطولة يورو 2024 هذا الصيف.

وكشف ساوثغيت خلال قرعة دوري الأمم الأوروبية أنه لم يقرر بعد مستقبله، وألمح إلى إمكانية إقناعه بتمديد فترة ولايته إلى 10 سنوات.

وينتهي عقد ساوثغيت في ديسمبر المقبل، بعد أن وقع عقدًا جديدًا مدته ثلاث سنوات ونصف، عقب تأجيل يورو 2020.

وقالت "ديلي ميل" إن ساوثغيت كان على وشك الرحيل بعد نهائيات كأس العالم 2022، لكن تم إقناعه بالبقاء بسبب حماسه للعمل مع مجموعة موهوبة من اللاعبين، الذين يعتقد أنهم قادرون على إنهاء انتظار إنجلترا المستمر منذ 48 عامًا للحصول على لقب كبير الصيف المقبل.