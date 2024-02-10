الاتحاد الإنجليزي ينوي تمديد عقد غاريث ساوثغيت
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يريد تمديد عقد غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2026، بعد الكشف عن أن المدرب قد يميل إلى البقاء مع منتخب إنجلترا عقب بطولة يورو 2024 هذا الصيف.
وكشف ساوثغيت خلال قرعة دوري الأمم الأوروبية أنه لم يقرر بعد مستقبله، وألمح إلى إمكانية إقناعه بتمديد فترة ولايته إلى 10 سنوات.
وينتهي عقد ساوثغيت في ديسمبر المقبل، بعد أن وقع عقدًا جديدًا مدته ثلاث سنوات ونصف، عقب تأجيل يورو 2020.
وقالت "ديلي ميل" إن ساوثغيت كان على وشك الرحيل بعد نهائيات كأس العالم 2022، لكن تم إقناعه بالبقاء بسبب حماسه للعمل مع مجموعة موهوبة من اللاعبين، الذين يعتقد أنهم قادرون على إنهاء انتظار إنجلترا المستمر منذ 48 عامًا للحصول على لقب كبير الصيف المقبل.
ولاقت تعليقات ساوثغيت استحسانًا من مدراء الاتحاد الإنجليزي، الذين اعتبروه المدير المثالي نظرًا لنجاحه على أرض الملعب وقيادته خارج الملعب.
وأوضحت الصحيفة أن النقص في المرشحين المحليين لخلافة ساوثغيت مشكلة أخرى بالنسبة للاتحاد الإنجليزي.
ويحظى لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، بالإعجاب، ولكنه يفتقر إلى الخبرة على أعلى مستوى، كما أن إيدي هاو ملتزم بعقد مع نيوكاسل.
ويتطلع ستيف كوبر، الذي قاد إنجلترا للفوز بكأس العالم تحت 17 عامًا 2017، إلى العودة لكرة القدم للأندية بعد إقالته من تدريب نوتنغهام فورست.
وتولى ساوثغيت، البالغ من العمر 53 عاما، تدريب إنجلترا في سبتمبر 2016، وقاد المنتخب في 91 مباراة، حقق الفوز في 59 منها، وتعادل 17 مرة، وخسر 15 مرة.
وسيلعب منتخب إنجلترا مع البرازيل وبلجيكا وديا، في مارس المقبل، قبل أن يواجه صربيا والدنمارك وسلوفينيا في المجموعة الثالثة من يورو 2024.