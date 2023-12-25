ساوثغيت يلمح لإمكانية تدريب ناد كبير في الدوري الإنجليزي

وكانت تجربة ساوثغيت الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ميدلسبره، الذي هبط معه عام 2009.

ونقلت "ديلي ميل" عن ساوثغيت قوله: "لا توجد وظيفة في كرة القدم العالمية من شأنها أن تخيفك، بعد أن عشت هذه الحياة (إنجلترا)، بصراحة. لن يكون لديك أي منصب أعلى، ولن يكون لديك أي ضغط أكبر، ولن يكون لديك أي مشاكل أكثر تعقيدًا.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ساوثغيت كانت عنصرًا أساسيًا خلال فترة تدريبه للمنتخب الإنجليزي، فقد وحّد المنتخب الذي كان منقسمًا في كثير من الأحيان، كما أصلح علاقة المنتخب مع وسائل الإعلام وحقق النتائج على أرض الملعب.