ساوثغيت يلمح لإمكانية تدريب ناد كبير في الدوري الإنجليزي
أشار غاريث ساوثغيت إلى أنه سيبحث عن تدريب أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بمجرد انتهاء فترة عمله كمدرب للمنتخب الإنجليزي.
ويتولى ساوثغيت (53 عاما) تدريب منتخب إنجلترا منذ عام 2016، لكن يبدو من المرجح أن يغادر بعد يورو 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وقاد ساوثغيت إنجلترا إلى نهائي يورو 2020، إذ خسر أمام إيطاليا، وإلى نصف النهائي في كأس العالم، لكن الصحيفة قالت إن شعبيته تعرضت للانتقادات بسبب أداء إنجلترا أمام أفضل المنتخبات في العالم.
وكانت تجربة ساوثغيت الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ميدلسبره، الذي هبط معه عام 2009.
ونقلت "ديلي ميل" عن ساوثغيت قوله: "لا توجد وظيفة في كرة القدم العالمية من شأنها أن تخيفك، بعد أن عشت هذه الحياة (إنجلترا)، بصراحة. لن يكون لديك أي منصب أعلى، ولن يكون لديك أي ضغط أكبر، ولن يكون لديك أي مشاكل أكثر تعقيدًا.
وذكرت الصحيفة أن إدارة ساوثغيت كانت عنصرًا أساسيًا خلال فترة تدريبه للمنتخب الإنجليزي، فقد وحّد المنتخب الذي كان منقسمًا في كثير من الأحيان، كما أصلح علاقة المنتخب مع وسائل الإعلام وحقق النتائج على أرض الملعب.
وكشف ساوثغيت كيف عزز حديثه مع جوزيه مورينيو من تفكيره في أنه قادر على تدريب نادٍ كبير.
ويتعرض إيريك تين هاغ وماوريسيو بوكيتينو لضغوط في مانشستر يونايتد وتشيلسي، وقد تكون هناك أندية كبرى أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز تبحث عن مدربين جدد في عام 2024.
وقال ساوثغيت: "أتذكر أنني تحدثت مع جوزيه مورينيو عندما كان في مانشستر يونايتد وقال: "كما تعلم، عندما تنتهي من الدور الذي تشغله الآن، ستكون قادرًا على فعل أي شيء"، اعتقدت أن هذا ربما كان صحيحًا، ولكن بعد مرور سبع سنوات، أصبح هذا صحيحًا بالتأكيد".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ساوثغيت أدار 91 مباراة لمنتخب إنجلترا، حقق الفوز 59 مرة وتعادل 17 مرة وخسر 15 مرة.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي في يورو 2024 مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا في المجموعة الثالثة.