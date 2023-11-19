ساوثغيت يعتمد خطة جديدة لاختيار اللاعبين قبل يورو 2024

وارتفع عدد اللاعبين في الفرق من 23 إلى 26 في نسخة بطولة أوروبا السابقة لتخفيف المخاطر على الفرق التي تواجه نقصا في اللاعبين المتاحين لمباريات معينة بسبب حالات الإصابة المحتملة بفيروس كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي.

وفي بطولة أوروبا 2021، انضم هاري ماغواير وجوردان هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا خلال فترة تعافيهما من الإصابات.

وفي كأس العالم العام الماضية انضم كايل ووكر وجيمس ماديسون وكالفن فيليبس رغم معاناتهم من مشكلات مماثلة.