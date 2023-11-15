بعد استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا.. بيلينغهام يشارك في تدريبات ريال مدريد (صورة)
كشف نادي ريال مدريد عن خوض الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، تدريبات بدنية، عقب عودته من معسكر المنتخب الإنجليزي، حيث تم استبعاده لمعاناته من إصابة في الكتف.
ونشر النادي صورة تظهر تدرب النجم الإنجليزي في الملعب دون الدخول في أي التحامات مع زملائه.
وأعلن منتخب إنجلترا استبعاد بيلينغهام من المعسكر بسبب الإصابة من الكتف التي يعاني منها والعودة إلى العاصمة الإسبانية لاستكمال العلاج.
ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف، وبالرغم من ذلك انضم لمعسكر منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالي.
وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.
وغاب بيلينغهام عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.
ويلعب منتخب إنجلترا ضد مالطا ومقدونيا الشمالية بالترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
وضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى أمم أوروبا بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، لكن لم يحسم التأهل كمتصدر للمجموعة.
ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة.
وسجل بيلينغهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك بها منذ انضمامه للفريق الإسباني في بداية الموسم الحالي.
وانتقل النجم الإنجليزي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 ملايين يورو.