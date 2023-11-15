بعد استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا.. بيلينغهام يشارك في تدريبات ريال مدريد (صورة)

وأعلن منتخب إنجلترا استبعاد بيلينغهام من المعسكر بسبب الإصابة من الكتف التي يعاني منها والعودة إلى العاصمة الإسبانية لاستكمال العلاج.

ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف، وبالرغم من ذلك انضم لمعسكر منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالي.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

وغاب بيلينغهام عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.