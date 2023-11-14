رسميًّا: الإصابة تُبعد بيلينغهام عن منتخب إنجلترا

وستواجه إنجلترا، التي ضمنت بالفعل مكانها في بطولة أوروبا 2024، مالطا ثم مقدونيا الشمالية في ختام مشوارها في التصفيات هذا الشهر.

وتم التأكد بالفعل أن بيلينغهام لن يشارك مع منتخب إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في الكتف أبعدته عن فوز ريال مدريد في الدوري الإسباني على فالنسيا مساء السبت.

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد كولويل من تشكيلة تشيلسي التي تعادلت 4-4 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

وبعد تقييم الفريق الطبي الإنجليزي، انسحب الثنائي الآن من معسكر منتخب إنجلترا.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "سيعود الآن بيلينغهام وكولويل إلى ريال مدريد وتشيلسي على التوالي لمواصلة عملية إعادة التأهيل".