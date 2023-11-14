رسميًّا: الإصابة تُبعد بيلينغهام عن منتخب إنجلترا
انسحب الثنائي جود بيلينغهام وليفي كولويل من تشكيلة منتخب إنجلترا لتصفيات بطولة أوروبا المقبلة بسبب الإصابة.
وستواجه إنجلترا، التي ضمنت بالفعل مكانها في بطولة أوروبا 2024، مالطا ثم مقدونيا الشمالية في ختام مشوارها في التصفيات هذا الشهر.
وتم التأكد بالفعل أن بيلينغهام لن يشارك مع منتخب إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في الكتف أبعدته عن فوز ريال مدريد في الدوري الإسباني على فالنسيا مساء السبت.
وفي الوقت نفسه، تم استبعاد كولويل من تشكيلة تشيلسي التي تعادلت 4-4 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.
وبعد تقييم الفريق الطبي الإنجليزي، انسحب الثنائي الآن من معسكر منتخب إنجلترا.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "سيعود الآن بيلينغهام وكولويل إلى ريال مدريد وتشيلسي على التوالي لمواصلة عملية إعادة التأهيل".
وعانى بيلينغهام من خلع في الكتف بعد سقوط محرج في وقت مبكر من التعادل مع رايو فاليكانو في الـ5 من نوفمبر.
وكان بيلينغهام قادرًا على أن يكون جزءًا من تشكيلة الفريق أمام فالنسيا، قبل أن يفضل أنشيلوتي استبعاده وعدم المجازفة به.
وقال المدير الفني كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، إنه يتوقع أن يكون بيلينجهام متاحًا لمباراة السبت، لكن بعد التقييمات أكد النادي أنه لن يلعب.
وأصبح بيلينغهام وكولويل أحدث اللاعبين الذين انسحبوا من تشكيلة إنجلترا بعد انسحاب لاعب الوسط جيمس ماديسون والمدافع لويس دونك والمهاجم كالوم ويلسون.
وتم استدعاء كل من لاعبي خط وسط تشيلسي وسيتي كول بالمر وريكو لويس إلى جانب مدافع أستون فيلا إزري كونسا.