صدمة.. رونالدو وراء رفض ميسي عرض الهلال
خرج علينا مراسل "بي إن سبورتس" السابق أشرف بن عياد بتصريحات صحفية أكد فيها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان من أبرز أسباب رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتقال إلى الهلال والدوري السعودي بشكل عام.
تصريحات بن عياد يمكن اعتبارها قادمة من مصدر ثقة، فلقد كان شخصًا مقربًا من ليونيل ميسي طيلة فترة تواجده في برشلونة.
حتى أن استمرار بن عياد في برشلونة توقف بشكل فوري بعد رحيل ليونيل ميسي رسميًّا، نحن هنا للحديث عن علامات تحدَّث عندها أشرف بن عياد تؤكد تغيرًا كبيرًا في شخصية ميسي عما كنا نعرفه وما كنا نعتاد عليه:
سبب رفض دوري روشن
بحسب أشرف بن عياد فإن السبب الأساس في رفض ميسي الانتقال للهلال السعودي يعود إلى المشروع المتكامل الذي وجده في إنتر ميامي.
النادي الأمريكي قدَّم لميسي ما هو أكبر من مجرد عرض للعب كرة القدم، بل أقرب إلى عرض طويل الأمد لحياة كاملة.
لكن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد بحسب المراسل المغربي، أكد أنه هناك جزءًا من الغرور والكبرياء كانا سببًا في رفض ميسي لعرض الهلال.
فميسي لا يريد أن يكون الشخص الذي تبع خطى رونالدو، الذي لا يترك فرصة إلا ويؤكد أنه من فتح باب الدوري السعودي لنجوم العالم، بحسب تعبير بن عياد.
سقط القناع يا ميسي
في كأس العالم الأخير ظهر ميسي شخصًا عنيفًا ويتشاجر ويفتعل المشاجرات في بعض الأحيان، ويحتفل بشكل غير لائق أمام المنافسين مثلما فعل أمام هولندا.
ظهور ميسي بذلك الشكل في عمر الـ33 والـ34 بعد ما يقارب عقدين في الملاعب يتركنا أمام لغز كبير.
هل كان ميسي كذلك دائمًا ويخفي حقيقته عن الجميع، أو أن النجم الأرجنتيني اكتسب تلك الصفات والخصال خلال مسيرته اللامعة؟
يدعي ما هو ليس عليه
الثقة في تصريحات بن عياد عن ميسي مصدرها الأساس علاقته القريبة من النجم الأرجنتيني والقائد السابق لبرشلونة.
عندما يتحدث بن عياد عن وجود شعور بالغرور داخل ميسي فذلك ليس استنتاجًا ولا توقعًا على قدر ما هي معلومة من شخص يعرف الأرجنتيني جيدًا.
والحديث عن غرور ميسي ورفضه اتباع رونالدو ينفي ما يظهره النجم الأرجنتيني طوال الوقت أنه لا يهتم بمنافسة البرتغالي، وأن كل ما يتعلق بالتنافس مع نظيره نجم ريال مدريد السابق هي أمور مفتعلة من قبل الإعلام.
الخلاصة
القناع الحقيقي لميسي سقط هذه المرة على يد أحد الأصدقاء، حيث أظهر بن عياد أن النجم الأرجنتيني هو مجرد إنسان يصيب ويخطئ ويتخذ قراراته بناءً على عواطفه في بعض الأحيان.
رفض ميسي للدوري السعودي جاء بسبب حالة التنافسية بينه وبين رونالدو، رغم تأكيد صحف عديدة أن عرض النجم الأرجنتيني تجاوز بكل الأشكال قيمة راتب البرتغالي، لكن يبقى سبق كريستيانو في اللعب بدوري روشن السعودي للمحترفين عائقًا في طريق ميسي نحو البطولة العربية الأشهر حاليًّا على الساحة الإقليمية والعالمية.