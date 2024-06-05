صدمة.. رونالدو وراء رفض ميسي عرض الهلال

خرج علينا مراسل "بي إن سبورتس" السابق أشرف بن عياد بتصريحات صحفية أكد فيها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان من أبرز أسباب رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتقال إلى الهلال والدوري السعودي بشكل عام.

تصريحات بن عياد يمكن اعتبارها قادمة من مصدر ثقة، فلقد كان شخصًا مقربًا من ليونيل ميسي طيلة فترة تواجده في برشلونة.

حتى أن استمرار بن عياد في برشلونة توقف بشكل فوري بعد رحيل ليونيل ميسي رسميًّا، نحن هنا للحديث عن علامات تحدَّث عندها أشرف بن عياد تؤكد تغيرًا كبيرًا في شخصية ميسي عما كنا نعرفه وما كنا نعتاد عليه: