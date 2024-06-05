إشادة خاصة من نجم الهلال بكريستيانو رونالدو

وتوّج الفريق الهلالي، بالثلاثية المحلية التاريخية الدوري والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في غياب نيمار.

نيمار كان أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي، يوم 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وابتعد عن الفريق منذ ذلك الوقت لإكمال رحلة علاجه.

ورغم غيابه قال نيمار في تصريحات لـ"BandSports": " لم أتمكن من خدمة الهلال كما كنت أريد، ولكن حاولت تعويض ذلك من خلال تحفيز زملائي".

وتغزل نيمار، في كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، معتبرًا إياه مثالًا على "الرغبة" في كرة القدم، قائلا: "رغم وصوله إلى سن الـ39؛ رونالدو أكد أن كرة القدم لا تعترف بالعمر أبدًا، ولكن بالرغبة في النجاح".

وأضاف: "من الممكن أن يعتزل اللاعب في عمر الـ30 أو الـ32، وآخرون قد يواصلون المسيرة حتى سن الـ42، ورونالدو مثال على ذلك".

واختتم نيمار تصريحاته بالإشادة بتجربته في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها دولة تنمو باستمرار في كافة المجالات، قائلا: "أعيش في مدينة رائعة للغاية".