بشكل رسمي.. حسم مصير نيمار مع الهلال

استبعد النجم البرازيلي نيمار، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي مغادرته للنادي خلال الصائفة الحالية، نافيا الشائعات التي تحدثت عن تركه بطل الدوري السعودي والعودة الى فريقه الأصلي سانتوس البرازيلي.

وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي في صائفة 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه تعرض في بداية تجربته إلى إصابة في الأربطة المتقاطعة، وذلك في مباراة مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في أكتوبر الماضي.

وشارك نيمار في عدد قليل من المباريات مع الهلال لم يتجاوز عددها الخمسة، قبل أن يخضع لعملية جراحية ثم يدخل في مرحلة تأهيل طويلة، دفعت كثيرا من التقارير الإخبارية إلى الحديث عن قرب نهاية تجربته السعودية الخاطفة.

وعلى هامش حضوره في مزاد لصالح مؤسّسته الخيرية في ساو باولو، قال نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر، أنه يحرز تطوّراً "مؤلماً" في عملية تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وأضاف: "إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في طور التعافي، لقد مرّت سبعة أشهر منذ إصابتي، ولا تزال هناك بضعة أشهر أخرى، لكننا نصل إلى مرحلة التعافي والعودة الى الملاعب".

وحسم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مصيره بقرار البقاء مع الهلال حتى يونيو 2025 تاريخ نهاية عقده، وذلك بعد أن كان تابع من المدرجات إنجازات فريقه خلال الموسم الحالي وتتويجه بثلاثية تاريخية.

وقال بشأن شائعات عودته لناديه الأم سانتوس: "ما يُقال هو من باب الأخبار الزائفة، لا يوجد أي شيء مخطّط له للعودة لسانتوس، رغم أن هذا الفريق لي معه كل الذكريات الجميلة، ما زال هناك عام على عقدي مع الهلال وآمل أن أتمكن من تقديم موسم رائع".