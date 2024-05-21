جيسوس يصدم جمهور الهلال بشأن موعد عودة نيمار (فيديو)

وجه خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، صدمة لجمهور ناديه بشأن موعد عودة البرازيلي نيمار داسيلفا لتدريبات الفريق، حيث غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال جيسوس، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن عودة نيمار ستكون مع بداية فترة الإعداد، هناك حالات مشابهة لإصابته أخذت البرنامج العلاجي قرابة 9 أشهر، ولن نتعجل في أمر عودته، عليه أن يحصل على الوقت الكافي لتجهيزه حتى يكون جاهزا بشكل كامل 100% بداية الموسم".