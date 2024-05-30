نهائي دوري الأبطال.. ما هي أسلحة دورتموند أمام ريال مدريد؟

وأنهى فريق المدرب إيدن ترزيتش، الساعي لإحراز لقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية بعد تتويجه في 1997، موسمه في دوري الدرجة الأولى الألماني بتحقيق مركز مخيب للآمال وهو الخامس.

مع ذلك قدم دورتموند مستوى أكثر استقرارا في البطولة الأوروبية، رغم استحواذه على الكرة في دوري أبطال أوروبا بنسبة تقل بفارق 10% عن الدوري الألماني.

وحافظ دورتموند على شباكه نظيفة في ست من 12 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ بفضل دفاعه القوي، وهجماته المرتدة السريعة.

وشملت هذه المباريات الست مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، اللتين فاز بهما الفريق الألماني 2-صفر إجمالا.

ويلعب ترزيتش في البطولة الأوروبية بتشكيلة مكونة من خمسة مدافعين في بعض الأحيان؛ ما يمنحه خطًّا خلفيًّا قويًّا يمثل أساسًا لطريقة لعبه.

وقدم المدافعان ماتس هوملز ونيكو شلوتربيك مستوى مذهلا في الأشهر القليلة الأخيرة. واختير شلوتربيك في تشكيلة ألمانيا لبطولة أوروبا 2024.