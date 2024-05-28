مدرب دورتموند: حان الوقت لإنهاء سلسلة انتصارات ريال مدريد
وجّه إدين تيرزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، رسالة تحد واضحة لريال مدريد قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، على ملعب "ويمبلي" الشهير بمدينة لندن.
وتمكن دورتموند من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح في المراحل الإقصائية بكل من آيندهوفن الهولندي في ثمن النهائي، ثم أتلتيكو مدريد في ربع النهائي، وأخيرا باريس سان جيرمان في نصف النهائي.
وسيلعب دورتموند دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، علما بأن آخر مباراة نهائية في المسابقة الكبرى قد خاضها في عام 2013، على ملعب ويمبلي أيضا ولكن ضد بايرن ميونخ.
بينما صعد فريق ريال مدريد بعد فوزه على بايرن ميونخ، بمجموع المباراتين 4- 3.
وقال تيرزيتش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، اليوم الثلاثاء: "نواجه خصمًا استثنائياً، نحن نركز كل اهتمامنا على هذه المباراة، كل شيء ممكن. لقد أثبتنا ذلك مراراً وتكراراً. حان الوقت لإنهاء هذه السلسلة لريال مدريد المتمثلة في الفوز بثمانية نهائيات متتالية".
وأضاف: "لسنا راضين عن مجرد التأهل للنهائي، نريد الآن إحضار الكأس إلى دورتموند. لم نكن قريبين من ذلك منذ فترة طويلة. لقد مضى وقت طويل للغاية".
وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو أن هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولتحقيق ذلك علينا الفوز على ريال مدريد. لقد فازوا بالبطولة خمس مرات في السنوات العشر الماضية، لكن لا شيء من هذا يهم".
وأشار: "في عام 2013، كنتُ مجرد مشجع في ويمبلي، والآن أستطيع قيادة بروسيا دورتموند للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الثاني، سأبذل قصارى جهدي لتحضير الفريق بشكل مثالي".