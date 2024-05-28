مدرب دورتموند: حان الوقت لإنهاء سلسلة انتصارات ريال مدريد

وجّه إدين تيرزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، رسالة تحد واضحة لريال مدريد قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، على ملعب "ويمبلي" الشهير بمدينة لندن.

وتمكن دورتموند من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح في المراحل الإقصائية بكل من آيندهوفن الهولندي في ثمن النهائي، ثم أتلتيكو مدريد في ربع النهائي، وأخيرا باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

وسيلعب دورتموند دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، علما بأن آخر مباراة نهائية في المسابقة الكبرى قد خاضها في عام 2013، على ملعب ويمبلي أيضا ولكن ضد بايرن ميونخ.

بينما صعد فريق ريال مدريد بعد فوزه على بايرن ميونخ، بمجموع المباراتين 4- 3.