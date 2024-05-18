ظهور صادم لمدافع دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد الحاسمة (صور)
ظهر نيكلاس زوله، مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني، بشكل صادم، قبيل الموقعة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بروسيا دورتموند الألماني، الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في المباراتين.
وقبيل المباراة بأيام قليلة، ظهر نيكلاس زوله بوزن زائد للغاية، ليثير مخاوف جماهير دورتموند بشأن لياقته البدنية قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المدير الرياضي للنادي، سيباستيان كيل، تحدث مع نيكلاس زوله بشأن زيادة وزنه، ووعد اللاعب بمحاولة استعادة لياقته.
كما وعد اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، جماهير فريقه والمدير الرياض بتعيين طاهٍ شخصي لمتابعة نظامه الغذائي.
وعانى نيكلاس زوله من أجل اللعب هذا الموسم، وتعرض لانتقادات بسبب "عادات الأكل السيئة"، فقد لعب مباراة واحدة فقط في آخر أربع مواجهات للفريق في دوري أبطال أوروبا.