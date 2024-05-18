ظهور صادم لمدافع دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد الحاسمة (صور)

ظهر نيكلاس زوله، مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني، بشكل صادم، قبيل الموقعة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بروسيا دورتموند الألماني، الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في المباراتين.

وقبيل المباراة بأيام قليلة، ظهر نيكلاس زوله بوزن زائد للغاية، ليثير مخاوف جماهير دورتموند بشأن لياقته البدنية قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.