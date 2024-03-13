قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي طاجيكستان

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.