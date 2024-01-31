سبب مغادرة مانشيني قبل نهاية مباراة السعودية وكوريا الجنوبية (فيديو)
كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، سبب تصرفه الغريب بمغادرته المواجهة أمام كوريا الجنوبية قبل انتهاء ركلات الترجيح، وهو التصرف الذي نال بسببه انتقادات عديدة.
وودَّع منتخب السعودية البطولة الآسيوية بعد الخسارة من كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ضمن الدور ثُمن النهائي.
وخرج الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية من الملعب متوجهًا إلى غرف الملابس مباشرة بعد إهدار غريب لركلة الترجيح.
وواجه مانشيني انتقادات كبيرة من نجوم الكرة السعودية السابقين وفي مقدمتهم ياسر القحطاني بعد توديع كأس آسيا، خاصة بعدما غادر المدرب الإيطالي الملعب قبل تنفيذ ركلة الترجيح الأخيرة.
وأوضح مانشيني وجهة نظره وسرَّ مغادرته، قائلاً: "كوريا كان لها فرصتان لحسم المباراة، وهذا سبب مغادرتي للملعب".
ثم اعتذر مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: "أعتذر عن لقطة خروجي، لحظة افتقدت فيها السيطرة، أعتذر لكم وللاعبين وللجماهير، واللاعبون قدموا أداءً أفضل من السابق، وتحسّنوا كثيرًا".
فيما قال ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، في تصريحات تلفزيونية: "خروج مانشيني غير مقبول نهائيًا، وسنناقش المدرب ونسأله لماذا حدث ذلك، ويحق له أن يوضح وجهة نظره، وبعد ذلك سنقرر ما هو الإجراء".
وستخوض كوريا الجنوبية اختبارًا صعبًا في دور الثمانية أمام أستراليا والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على منتخب إندونيسيا، يوم الأحد الماضي.