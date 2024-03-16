زيدان يعود إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيعود إلى سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد للمشاركة في مباراة خيرية.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان سيعود إلى ملعب ريال مدريد يوم السبت المقبل (23 مارس)؛ للمشاركة في مباراة خيرية بين ريال مدريد وبورتو.

وبحسب الصحيفة، فإنه شيئًا فشيئًا يحسن زيدان علاقته مع ريال مدريد ليشفى جراح الماضي.

وقالت إن زيدان سبق أن فعل ذلك في عام 2013، عندما لعب مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، حيث لعب مع كل فريق.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل، علما أنه لم يتم لعب هذه المباريات منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا.