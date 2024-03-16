زيدان يعود إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيعود إلى سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد للمشاركة في مباراة خيرية.
وأوضحت الصحيفة أن زيدان سيعود إلى ملعب ريال مدريد يوم السبت المقبل (23 مارس)؛ للمشاركة في مباراة خيرية بين ريال مدريد وبورتو.
وبحسب الصحيفة، فإنه شيئًا فشيئًا يحسن زيدان علاقته مع ريال مدريد ليشفى جراح الماضي.
وقالت إن زيدان سبق أن فعل ذلك في عام 2013، عندما لعب مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، حيث لعب مع كل فريق.
وستقام المباراة يوم السبت المقبل، علما أنه لم يتم لعب هذه المباريات منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا.
وبحسب "أس"، فإن المباراة إغلاق آخر لجرح فُتح عام 2021، عندما قرر زيدان نفسه الرحيل عن تدريب ريال مدريد للمرة الثانية.
وقال زيدان عندما رحل: "سأغادر لأنني أشعر أن النادي لم يعد يمنحني الثقة التي أحتاجها، ولا يقدم لي الدعم لبناء شيء ما على المدى المتوسط أو البعيد".
وأضاف: "أنا أعرف كرة القدم وأعرف متطلبات نادٍ مثل ريال مدريد، وأعلم أنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، لكن تم نسيان شيء مهم جدًا هنا، لقد تم نسيان كل ما قمت ببنائه بشكل يومي".
لكن شيئًا فشيئًا يتم "إغلاق هذه الجروح" من جانب ريال مدريد، وأول علامة على ذلك عندما فاز كريم بنزيما بالكرة الذهبية.
وقتها، تمت دعوة زيدان لحضور حفل توزيع الجوائز في باريس، ولحفل تسليم الجوائز في ملعب سانتياغو برنابيو.
وجاءت الإشارة الأقوى في يناير 2023 عندما تعرض زيدان لهجوم قوي من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت، في برنامج رياضي إذاعي.
وقال نويل لو غرايت: "زيدان كان دائما تحت الرادار، لا داعي لسرد القصص (في إشارة إلى احتمال أن يكون النجم الفرنسي قد حل محل زميله السابق ديدييه ديشان على دكة المنتخب الفرنسي)".
وأضاف: "إذا حاول زيدان الاتصال بي؟ بالطبع لا، لم أكن لأرد حتى على الهاتف لأخبره أن يبحث عن نادٍ آخر؟ قم بإعداد برنامج خاص حتى يتمكنوا من العثور على نادٍ أو فريق..".
وأصدر ريال مدريد بيانا شديد اللهجة دافع فيه عن زيدان، وقال: "هذه الكلمات تمثل عدم احترام تجاه إحدى الشخصيات الأكثر إعجابا من مشجعي كرة القدم حول العالم ويتوقع نادينا تصحيحا فوريا".
وأضاف ريال مدريد: "يمثل زين الدين زيدان، بطل العالم وبطل أوروبا الذي يدافع عن قميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة، وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية لاعبًا ومدربًا".
وأتم: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص يحمل هذا التمثيل، وهو غير مؤهل في حد ذاته".