سببان يمنعان زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

ومع ذلك، فإن الصحفي جوليان لورينز مقتنع بأن زيدان البالغ من العمر 51 عامًا لن تكون مهتمة العمل في أولد ترافورد.

وقال جوليان لورينز لشبكة "RMC Sport": "لقد قيل لي دائمًا حول حاجز اللغة، ولا يجيد زيدان اللغة الإنجليزية، ولا يريد بالضرورة تعلمها، كان دائمًا عائقًا أمام وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يحب الحياة في إنجلترا أيضًا، لم يكن يريد أن يأتي كلاعب، ولا يريد أن يأتي كمدرب".

وذكرت "ذا صن" أن زيدان يمكن أن يتولّى تدريب بايرن ميونخ وناديه السابق يوفنتوس والمنتخب الفرنسي فقط.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة مغادرة تين هاغ لمانشستر يونايتد، الصيف المقبل، قد يخلفه غراهام بوتر المدرب السابق لتشيلسي.

وتولّى زيدان تدريب ريال مدريد أول مرة، في يناير 2016، وقاد الفريق للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018.

وغادر زيدان ريال مدريد، في مايو 2018، قبل أن يعود، في مارس 2019 حتى مايو 2021.