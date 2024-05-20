قرار مفاجئ من مدرب النصر السعودي أمام الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، اتخذ قرارًا مهمًّا قبل مواجهته ضد الاتحاد، في اللقاء الذي يجمعهما، الاثنين المقبل، في آخر جولات دوري روشن.

وخسِر النصر سباق اللقب، لصالح الهلال، لكنه ضَمِن الوصافة، ويلعب الجولتين الـ33 والـ34 بدافع زيادة عدد نقاطه وأهدافه.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن كاسترو سيواجه الرياض أولًا، يوم الخميس المقبل، بأغلب الأساسيين، ثم سيقرر إعفاء العديد منهم أمام الاتحاد، في آخر جولات الدوري، لإراحتهم قبل منافسة الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.