قرار مفاجئ من مدرب النصر السعودي أمام الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، اتخذ قرارًا مهمًّا قبل مواجهته ضد الاتحاد، في اللقاء الذي يجمعهما، الاثنين المقبل، في آخر جولات دوري روشن.
وخسِر النصر سباق اللقب، لصالح الهلال، لكنه ضَمِن الوصافة، ويلعب الجولتين الـ33 والـ34 بدافع زيادة عدد نقاطه وأهدافه.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن كاسترو سيواجه الرياض أولًا، يوم الخميس المقبل، بأغلب الأساسيين، ثم سيقرر إعفاء العديد منهم أمام الاتحاد، في آخر جولات الدوري، لإراحتهم قبل منافسة الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح التقرير: "كاسترو يميل إلى لعِب الكلاسيكو ضد الاتحاد، بتشكيل أغلبه من الاحتياطيين، لمنح الأساسيين مزيدًا من الراحة قبل ديربي حسم الكأس".
وبعد تعادل طرفي النهائي، يوم الجمعة، بهدف لمثله لحساب الجولة الـ 32 من الدوري، حصل "العالمي" على راحة السبت، واستأنف التدريبات الأحد على ملعبه.
واشتعلت المواجهة بين الفريقين قبل انطلاقها، حيث كشف تقارير أن الناديين طلبا من الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة، المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري.
ونجح فريق الهلال في التأهل إلى نهائي كأس الملك وذلك بعد فوزه على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر فريق النصر على نظيره الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.