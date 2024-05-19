ضربة جزاء الهلال ضد النصر تدفع خبيرا تحكيميا لتقديم رسالة اعتذار (فيديو)
وجه الخبير التحكيمي عمر المهنا رسالة اعتذار للجماهير بسبب ضربة الجزاء المحتسبة لصالح الهلال أمام منافسه النصر في لقاء الفريقين مساء أمس الجمعة.
وتعادل الهلال مع مضيفه النصر بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري روشن السعودي.
وسجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة 90+10 عن طريق ضربة جزاء سجلها ألكسندر ميتروفيتش.
واحتسب الحكم الإسباني غوزيه مارتينيز ضربة جزاء للهلال أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات من لاعبي النصر.
وأكد عمر المهنا في تحليله للعبة في البداية أن ضربة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة ولكنه ذكر عكس ذلك في منصة تليفزيونية أخرى.
وقال المهنا في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط) إنه يعتذر للجماهير بسبب تناقض تصريحاته بخصوص ضربة جزاء الهلال.
وأوضح أنه شاهد اللعبة عدة مرات بعد ذلك مؤكداً أن اللعبة لا تستحق احتساب ضربة جزاء.
وأشار إلى أن اللعبة تعد مخالفة خارج منطقة الجزاء وتستوجب إنذارا للاعب النصر.
ورفع الهلال رصيده إلى 90 نقطة عقب التعادل مع النصر قبل جولتين من نهاية دوري روشن.
وحسم الهلال لقب الدوري قبل لقائه بالنصر بشكل رسمي بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 78 نقطة وضمن أيضًا الوصافة بغض النظر عن آخر جولتين.
وتوج الهلال باللقب للمرة 19 في تاريخه ليعزز صدارته كأكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري روشن.