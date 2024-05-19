ضربة جزاء الهلال ضد النصر تدفع خبيرا تحكيميا لتقديم رسالة اعتذار (فيديو)

وأكد عمر المهنا في تحليله للعبة في البداية أن ضربة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة ولكنه ذكر عكس ذلك في منصة تليفزيونية أخرى.

وقال المهنا في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط) إنه يعتذر للجماهير بسبب تناقض تصريحاته بخصوص ضربة جزاء الهلال.

وأوضح أنه شاهد اللعبة عدة مرات بعد ذلك مؤكداً أن اللعبة لا تستحق احتساب ضربة جزاء.

وأشار إلى أن اللعبة تعد مخالفة خارج منطقة الجزاء وتستوجب إنذارا للاعب النصر.