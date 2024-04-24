بعكس سان جيرمان.. مبابي يقدم تنازلا كبيرا لريال مدريد

وقالت صحيفة "آس" في تقرير، صباح اليوم الأربعاء، إن مبابي قدم تنازلا مهما من أجل تسهيل عملية اندماجه مع فريق ريال مدريد وعدم خلق أي توتر مع زملائه الجدد.

ويتمتع ريال مدريد بغرفة ملابس قوية وهادئة للغاية مع مجموعة اللاعبين الحاليين، وهو ما خلق تخوفا من تأثير قدوم مبابي على المجموعة، لكن اللاعب يبدو حريصا على تبديد تلك المخاوف.