بعكس سان جيرمان.. مبابي يقدم تنازلا كبيرا لريال مدريد
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية مستجدات عملية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد، لكن هذه المرة تم التطرق لأمور فنية.
ومن المتوقع أن يعلن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الجاري، وفقا لتقارير عالمية متطابقة.
وأجّل اللاعب الفرنسي موعد إعلان انتقاله إلى ريال مدريد خوفا من حدوث مواجهة بين ناديه الحالي وناديه القادم في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر لن يحدث إلا في المباراة النهائية حال تخطى كلًّا منهما بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير، صباح اليوم الأربعاء، إن مبابي قدم تنازلا مهما من أجل تسهيل عملية اندماجه مع فريق ريال مدريد وعدم خلق أي توتر مع زملائه الجدد.
ويتمتع ريال مدريد بغرفة ملابس قوية وهادئة للغاية مع مجموعة اللاعبين الحاليين، وهو ما خلق تخوفا من تأثير قدوم مبابي على المجموعة، لكن اللاعب يبدو حريصا على تبديد تلك المخاوف.
وحسب "آس"، وافق مبابي على اللعب كرأس حربة صريح (9)، تاركا الجناح الأيسر لنجم الفريق حاليا فينيسيوس جونيور الذي يتبادله فعليا مع رفيقه رودريغو.
واعترض مبابي أكثر من مرة على اللعب كرأس حربة صريح ضمن خطط المدرب لويس إنريكي حيث يفضل اللعب على الجناح الأيسر؛ معللا ذلك بأنه يكون أكثر راحة في هذا المركز.