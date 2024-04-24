تطور لافت.. لجنة التحكيم ترضخ لمطالب برشلونة بشأن الكلاسيكو

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وافقت على استقبال وفد نادي برشلونة، من أجل رؤية جميع الفيديوهات والمواد الصوتية للقطة هدف لامين يامال "غير المحتسب" خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، الذي شهد جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.

وسقط برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ32 لليغا.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة الـ28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة بضع دقائق انتظارًا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.