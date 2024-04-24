تطور لافت.. لجنة التحكيم ترضخ لمطالب برشلونة بشأن الكلاسيكو
كشفت تقارير إعلامية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وافقت على استقبال وفد نادي برشلونة، من أجل رؤية جميع الفيديوهات والمواد الصوتية للقطة هدف لامين يامال "غير المحتسب" خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، الذي شهد جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.
وسقط برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ32 لليغا.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًّا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة الـ28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.
وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة بضع دقائق انتظارًا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.
وقالت قناة "TV3" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "كان بيان خوان لابورتا الذي نشره برشلونة يوم الاثنين واضحًا للغاية وبدأ تأثيره يظهر بالفعل، فقد وافقت اللجنة الفنية للحكام على استقبال وفد من النادي الكتالوني في لاس روزاس لمراجعة جميع المواد المرئية والصوتية المتاحة لدى التحكيم بخصوص اللعبة الأكثر إثارة للجدل في الكلاسيكو، وهي الهدف المُلغى للاعب لامين يامال، الذي كان من شأنه أن يمنح برشلونة التقدم".
وأضاف التقرير: "يُبقي النادي الكتالوني خيارًا مفتوحًا للجوء إلى القضاء إذا تم التأكد من أن الكرة قد عبرت خط المرمى بالكامل وأن الهدف قد تم إلغاؤه بشكل غير عادل".
وتابع: "في البداية، طالب النادي من الجهات المختصة بجميع المواد المرئية والصوتية المتاحة، وقد ردت اللجنة الفنية للحكام، التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأنها لا تقدم هذه المعلومات أبدًا، ونشرت اللجنة محادثة بين حكم المباراة، سيسار سوتو غراندي، وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، ولكن بعد ذلك أظهرت اللجنة الفنية للحكام استعدادها للحوار وأبلغت النادي الكتالوني بإمكانية مراجعة الصور والصوتيات في مقرها".
ورفع ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة إلى 11 نقطة، قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة، ليقترب من استعادة لقب الليغا.