رد فعل ناري من ريال مدريد بعد تحرك برشلونة لإعادة الكلاسيكو (فيديو)
يبدو أن نادي ريال مدريد قرر اتخاذ موقف سريع وناري ضد برشلونة، بعد تحرك إدارة خوان لابورتا وتصعيد موقفها من أجل السعي لإعادة مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين أخيرا، وشهدت جدالا تحكيميا ما زال مستمرا.
وكان نادي برشلونة أعرب عن غضبه بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3، بسبب هدف ملغي سجله لاعبه لامين يامال أثار جدلا واسعا، بعدما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى، وسط عدم اعتماد تقنية "عين الصقر" في مباريات الليغا.
واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.
وهدد لابورتا بأنه سيقوم بتصعيد الموقف إلى المحكمة الرياضية، حال التأكد من صحة الهدف والحصول على كل الأدلة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل إعادة المباراة.
وطلب رئيس برشلونة لقطات وتسجيلات صوتية لعملية اتخاذ القرار بشأن واقعة "الهدف الوهمي" من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وسيفكر بعد ذلك في اتخاذ المزيد من الإجراءات.
من جانبها، قامت قناة ريال مدريد بإعداد تقرير ضد حكم الكلاسيكو سيزار غرادو، متهمة إياه بأنه أهدى البارسا هدفا وكاد أن يهديهم الثاني.
وأشارت إلى أن الهدف الذي سجله كريستنسن، نجم برشلونة، كان يجب أن يحتسب خطأ لارتقاء اللاعب على توني كروس، نجم ريال مدريد.
وأوضح التقرير أيضا أنه في الدقيقة 28 من المباراة وخلال الكرة الجدلية لهدف لامين يامال، لم يلاحظ أحد أن كوبارسي كان في موقف تسلل ويقع في منطقة رؤية حارس ريال مدريد، وبالتالي وحسب القناة، فإن الهدف كان سيلغى حتى لو تم احتسابه.
وابتعد ريال مدريد بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بعدما انتصر على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن البلوغرانا.