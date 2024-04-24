رد فعل ناري من ريال مدريد بعد تحرك برشلونة لإعادة الكلاسيكو (فيديو)

يبدو أن نادي ريال مدريد قرر اتخاذ موقف سريع وناري ضد برشلونة، بعد تحرك إدارة خوان لابورتا وتصعيد موقفها من أجل السعي لإعادة مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين أخيرا، وشهدت جدالا تحكيميا ما زال مستمرا.

وكان نادي برشلونة أعرب عن غضبه بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3، بسبب هدف ملغي سجله لاعبه لامين يامال أثار جدلا واسعا، بعدما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى، وسط عدم اعتماد تقنية "عين الصقر" في مباريات الليغا.

واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.

وهدد لابورتا بأنه سيقوم بتصعيد الموقف إلى المحكمة الرياضية، حال التأكد من صحة الهدف والحصول على كل الأدلة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل إعادة المباراة.