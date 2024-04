أول تحرك من برشلونة لإعادة الكلاسيكو

🚨 O departamento jurídico do FC Barcelona, ​​​​sob a orientação de Laporta, considera apresentar uma reclamação judicial para repetir o jogo do El Clásico.



• O departamento jurídico do Barça segue a mesma abordagem da partida anterior da Liga Belga.



• Barcelona levará o… pic.twitter.com/BdsKd9ZmGN