أول تحرك من برشلونة لإعادة الكلاسيكو
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي برشلونة قرروا تصعيد شكواهم الخاصة بإعادة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ بسبب كرة لامين يامال التي لم يحتسبها الحكم هدفا، ويرى النادي أنها تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها.
وكانت مباراة برشلونة وغريمه التقليدي الريال قد شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل؛ إذ كان اللاعب لامين يامال قد سدد الكرة نحو مرمى المنافس، لكن الحارس أندري لونين أبعدها، في حين بدا أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى.
واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.
ولا تستخدم بطولة الدوري الإسباني تقنية خط المرمى، التي يُطلق عليها "عين الصقر"، وتحدد ما إذا كانت الكرة عبرت الخط من عدمه.
وطلب رئيس برشلونة لقطات وتسجيلات صوتية لعملية اتخاذ القرار بشأن واقعة "الهدف الوهمي" من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وسيفكر بعد ذلك في اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وكان لابورتا يشير إلى قرار إعادة مباراة بالدوري البلجيكي بين أندرلخت وجينك؛ بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد، في وقت سابق من الموسم الحالي.
ووفقا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير"، فإن "القسم القانوني في نادي برشلونة، بتوجيهات من خوان لابورتا، يدرس تقديم شكوى قانونية لإعادة مباراة الكلاسيكو".
وأضاف: "الدائرة القانونية في البارسا تتبع نفس نهج مباراة سابقة في الدوري البلجيكي".
وأشارت الإذاعة: "برشلونة سيصعد الأمور لمحكمة التحكيم الرياضية إذا استمرت لجنة الحكام واتحاد الكرة الإسباني في عدم التعاون".
وشارك الاتحاد الإسباني لكرة القدم على منصة "إكس" فيديو يوثّق اللحظة التحكيمية الجدلية قبل اتخاذ قرار إلغاء هدف يامال.
ويُظهر الفيديو لقطات من المباراة ومعها محادثات الحكام، حيث تجاوزت الكرة خط المرمى، لكن الحارس أندري لونين تصدى لها في الوقت نفسه تقريبا؛ ما أثار الشك حول الهدف الذي سجله يامال من مسافة قريبة من المرمى.
وبعد حديث مطول بين حكم الساحة والحكام داخل غرفة الفار، تم إلغاء الهدف لعدم وجود دليل على أن الكرة تجاوزت خط المرمى، كما أكد فريق برشلونة.
واعتبر الاتحاد الإسباني نشر التسجيل الصوتي "ممارسة للشفافية"، وقد رفعت السرية عن المناقشة بين الحكم سوتو جرادو وحكام الفار.
وانتهت مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني لكرة القدم بهزيمة فريق برشلونة بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد، ليوسع الفريق الملكي الفارق في الصدارة إلى 11 نقطة.