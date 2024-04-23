أول تحرك من برشلونة لإعادة الكلاسيكو

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي برشلونة قرروا تصعيد شكواهم الخاصة بإعادة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ بسبب كرة لامين يامال التي لم يحتسبها الحكم هدفا، ويرى النادي أنها تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها.

وكانت مباراة برشلونة وغريمه التقليدي الريال قد شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل؛ إذ كان اللاعب لامين يامال قد سدد الكرة نحو مرمى المنافس، لكن الحارس أندري لونين أبعدها، في حين بدا أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى.

واستدعت هذه الحالة الرجوع لتقنية الـ"VAR"، إلا أن قرار الحكم سيزار غرادو كان عدم وجود هدف لصالح الفريق الكتالوني.