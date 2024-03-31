بالأرقام.. رافينيا يثبت أهميته في برشلونة

أحيا رافينيا آمال برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تسجيله هدفًا في مرمى لاس بالماس، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، وأثبت اللاعب البرازيلي نفسه مرة أخرى بأداء هجومي ممتاز، ردًّا على من يتوقعون رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.

وسجل رافينيا 6 أهداف، 5 منها في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة. نفس عدد تمريرات لامين يامال، لكنه خلف ليفاندوفسكي (20) وفيران توريس (11) وجواو فيليكس (9).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبفورتيفو" في تقريرها، اليوم الأحد، فإنه رغم عدم انتظام مستوى رافينيا، فإن رغبته الهجومية الدائمة تُنعش برشلونة.

وأضافت: "تُظهر أرقام رافينيا أداءً رائعًا، رغم أنه تعرَّض لبعض الإصابات التي منعته من تحسين إحصائياته، ومع ذلك، يأتي تقدمه في المرحلة الحاسمة من الموسم، إذ يلعب الفريق على لقب الدوري الإسباني ومستقبله في دوري أبطال أوروبا".