بالأرقام.. رافينيا يثبت أهميته في برشلونة
أحيا رافينيا آمال برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تسجيله هدفًا في مرمى لاس بالماس، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، وأثبت اللاعب البرازيلي نفسه مرة أخرى بأداء هجومي ممتاز، ردًّا على من يتوقعون رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.
وسجل رافينيا 6 أهداف، 5 منها في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة. نفس عدد تمريرات لامين يامال، لكنه خلف ليفاندوفسكي (20) وفيران توريس (11) وجواو فيليكس (9).
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبفورتيفو" في تقريرها، اليوم الأحد، فإنه رغم عدم انتظام مستوى رافينيا، فإن رغبته الهجومية الدائمة تُنعش برشلونة.
وأضافت: "تُظهر أرقام رافينيا أداءً رائعًا، رغم أنه تعرَّض لبعض الإصابات التي منعته من تحسين إحصائياته، ومع ذلك، يأتي تقدمه في المرحلة الحاسمة من الموسم، إذ يلعب الفريق على لقب الدوري الإسباني ومستقبله في دوري أبطال أوروبا".
وأشارت: "أمام لاس بالماس، أظهر الدولي البرازيلي خطورته المستمرة، كان أكثر اللاعبين تسديدًا بـ5 فرص، أي بفارق فرصتين عن ليفاندوفسكي. وأفضل فرصة هي التي سجل منها هدفه. كما خلق فرصتين لزملائه، أي بفارق فرصة واحدة فقط عن كوندي".
وتابع التقرير: "كان رافينيا هو أكثر من لعب عرضيات داخل منطقة الجزاء، حيث لعب 6 عرضيات، بفارق عرضيتين عن كانسيلو، وكان ثاني أكثر لاعب في إكمال التسديدات، حيث أكمل 2 فقط من 3 تسديدات للنجم الألماني غوندوغان، وشارك في 74 مرة بنسبة فاعلية 82%".
وأبرز التقرير: "استعاد رافينيا مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة بفضل مساهماته الكبيرة في اللعب الهجومي للفريق، رغم عدم اتساقه دائمًا، فإن وجوده واضح على أرض الملعب وكان له دور في جميع التحركات المهمة خلال المباراة، حيث تم إلغاء هدف له بشكل غريب، قبل أن يحسم المباراة برأسية رائعة في الزاوية العليا، كما تسبب في طرد حارس مرمى لاس بالماس، فالييس، بعد عرقلته بشكل خشن".
وأثنى تشافي هيرنانديز، مدب البارسا، على مشاركة رافينيا بعد المباراة، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في الفريق في استغلال سرعته في اتباع التعليمات، قائلًا: "إنه لاعب ديناميكي للغاية يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية. إنه أفضل لاعب في استغلال المساحات. أحيانًا يكون سريعًا جدًّا، لكن هذه السرعة تفيدنا كثيرًا".
ويقدم اللاعب البرازيلي أداءً رائعًا في نهاية الموسم، رافضًا أن يكون أحد اللاعبين الذين يرغب النادي في بيعهم. إنه أحد أكثر اللاعبين تميزًا، ويُقال أن هناك عروضًا جيدة للتعاقد معه.