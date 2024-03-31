ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعبر لاس بالماس ويواصل مطاردة ريال مدريد

اقتنص فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب لاس بالماس، بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب "مونتغويك" في مباراة بالجولة الثلاثين للدوري الإسباني.

وتلقى ألفارو فاليس حارس مرمى لاس بالماس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 24، بعد تدخله على البرازيلي رافينها لاعب برشلونة.

وفي الدقيقة 56 أجرى تشافي هيرنانديز تبديلًا في برشلونة بخروج فيرمين لوبيز ومشاركة جواو فيليكس.