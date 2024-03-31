ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعبر لاس بالماس ويواصل مطاردة ريال مدريد
اقتنص فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب لاس بالماس، بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب "مونتغويك" في مباراة بالجولة الثلاثين للدوري الإسباني.
وتلقى ألفارو فاليس حارس مرمى لاس بالماس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 24، بعد تدخله على البرازيلي رافينها لاعب برشلونة.
وفي الدقيقة 56 أجرى تشافي هيرنانديز تبديلًا في برشلونة بخروج فيرمين لوبيز ومشاركة جواو فيليكس.
وتقدم برشلونة بهدف أول سجله رافينيا من رأسية، بعد تمريرة وصلت له من جواو فيليكس في الدقيقة 59.
ورفع برشلونة رصيده للنقطة 67 ليقلص فارق النقاط مع المتصدر ريال مدريد الذي يملك 72 نقطة، وتوقف رصيد لاس بالماس عند النقطة 37 في المركز 12.
وسيلتقي ريال مدريد مساء الأحد مع أتلتيك بلباو على ملعب "سانتياغو برنابيو" بمباريات الجولة الثلاثين للدوري الإسباني.